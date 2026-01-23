Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Азербайджан принял участие в Международном дне образования в ЮНЕСКО

    Внешняя политика
    • 23 января, 2026
    • 16:15
    Азербайджан принял участие в Международном дне образования 2026 в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.

    Как передает Report, об этом сообщило представительство Азербайджана в ЮНЕСКО в соцсети Х.

    "Делегация Азербайджана приняла участие в мероприятиях, посвященных Международному дню образования – 2026, которые прошли 23 января 2026 года в штаб-квартире ЮНЕСКО под девизом "Сила молодежи в совместном формировании образования",- говорится в публикации.

    ЮНЕСКО Азербайджан образование Международный день образования
    Azərbaycan UNESCO-da Beynəlxalq Təhsil Günündə iştirak edib
    Azerbaijan represented in event on International Day of Education at UNESCO

