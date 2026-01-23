Азербайджан принял участие в Международном дне образования в ЮНЕСКО

Азербайджан принял участие в Международном дне образования 2026 в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.

Как передает Report, об этом сообщило представительство Азербайджана в ЮНЕСКО в соцсети Х.

"Делегация Азербайджана приняла участие в мероприятиях, посвященных Международному дню образования – 2026, которые прошли 23 января 2026 года в штаб-квартире ЮНЕСКО под девизом "Сила молодежи в совместном формировании образования",- говорится в публикации.