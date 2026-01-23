Азербайджан принял участие в Международном дне образования в ЮНЕСКО
Внешняя политика
- 23 января, 2026
- 16:15
Азербайджан принял участие в Международном дне образования 2026 в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.
Как передает Report, об этом сообщило представительство Азербайджана в ЮНЕСКО в соцсети Х.
"Делегация Азербайджана приняла участие в мероприятиях, посвященных Международному дню образования – 2026, которые прошли 23 января 2026 года в штаб-квартире ЮНЕСКО под девизом "Сила молодежи в совместном формировании образования",- говорится в публикации.
The Delegation of #Azerbaijan participated in the International Day of Education 2026, celebrated at UNESCO Headquarters on 23 January 2026, under the theme “The Power of Youth in Co-Creating Education.” 📚✨#InternationalDayOfEducation #IDE2026 #YouthInEducation #UNESCO pic.twitter.com/vGhBoOz77z— Azerbaijan at UNESCO (@AzDelUnesco) January 23, 2026
