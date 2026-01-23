Azərbaycan UNESCO-da Beynəlxalq Təhsil Günündə iştirak edib
Xarici siyasət
- 23 yanvar, 2026
- 16:23
Azərbaycan Parisdə UNESCO-nun qərargahında 2026-cı il Beynəlxalq Təhsil Günündə iştirak edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın UNESCO-dakı nümayəndəliyi "X" sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.
"Azərbaycan nümayəndə heyəti 23 yanvar 2026-cı il tarixində UNESCO-nun qərargahında "Təhsilin birgə formalaşdırılmasında gənclərin gücü" şüarı altında keçirilən Beynəlxalq Təhsil Günü - 2026-ya həsr olunmuş tədbirlərdə iştirak edib", - məlumatda qeyd olunub.
