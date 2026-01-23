İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    Xarici siyasət
    • 23 yanvar, 2026
    • 16:23
    Azərbaycan UNESCO-da Beynəlxalq Təhsil Günündə iştirak edib

    Azərbaycan Parisdə UNESCO-nun qərargahında 2026-cı il Beynəlxalq Təhsil Günündə iştirak edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın UNESCO-dakı nümayəndəliyi "X" sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.

    "Azərbaycan nümayəndə heyəti 23 yanvar 2026-cı il tarixində UNESCO-nun qərargahında "Təhsilin birgə formalaşdırılmasında gənclərin gücü" şüarı altında keçirilən Beynəlxalq Təhsil Günü - 2026-ya həsr olunmuş tədbirlərdə iştirak edib", - məlumatda qeyd olunub.

    Azərbaycan UNESCO
    Азербайджан принял участие в Международном дне образования в ЮНЕСКО
    Azerbaijan represented in event on International Day of Education at UNESCO

