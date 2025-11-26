Азербайджан пригласил Мексику принять участие в WUF13 на высоком уровне - ЭКСКЛЮЗИВ

Мексика получила приглашение от Азербайджана принять участие на высоком уровне в 13-й сессии Всемирного форума по устойчивому развитию городов (WUF13), которая пройдет в Баку в мае 2026 года.

Об этом Report заявила посол Мексики в Азербайджане Мария Виктория Ромеро Кабальеро.

"Мы уже получили приглашение, направленное президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым президенту Мексики Клаудии Шейнбаум для участия в WUF13. Поскольку речь идет о приглашении на самом высоком уровне, процесс требует времени - необходимо провести соответствующий процесс в Мехико", - отметила дипломат.