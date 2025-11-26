İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    Azərbaycan Meksikanı WUF13-də yüksək səviyyədə iştirak etməyə dəvət edib - EKSKLÜZİV

    Xarici siyasət
    • 26 noyabr, 2025
    • 10:16
    Azərbaycan Meksikanı WUF13-də yüksək səviyyədə iştirak etməyə dəvət edib - EKSKLÜZİV

    Meksika 2026-cı ilin may ayında Bakıda keçiriləcək 13-cü Ümumdünya Şəhərsalma Forumunda (WUF13) yüksək səviyyədə iştirak etmək üçün Azərbaycandan dəvət alıb.

    Bu barədə "Report"a Meksikanın Azərbaycandakı səfiri Mariya Viktoriya Romero Kabalyero bildirib.

    "Biz artıq Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Meksika Prezidenti Klaudiya Şeynbauma WUF13-də iştirak üçün göndərdiyi dəvəti almışıq. Söhbət ən yüksək səviyyəli dəvətdən getdiyi üçün proses vaxt tələb edir", - diplomat qeyd edib.

    Meksika Azərbaycan WUF13
    Азербайджан пригласил Мексику принять участие в WUF13 на высоком уровне - ЭКСКЛЮЗИВ
    Azerbaijan invites Mexico to participate in WUF13 at high level - EXCLUSIVE

