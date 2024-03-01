Азербайджан приглашен на специальную встречу министров экологии стран G7

Азербайджан приглашен на специальную встречу министров экологии и минеральных ресурсов стран "Группы семи" (G7).

Азербайджан приглашен на специальную встречу министров экологии и минеральных ресурсов стран "Группы семи" (G7).

Как сообщает Report, приглашение передал министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Пикетто-Фратин напомнил, что в этом году Италия является председательствующей страной в G7. Министр назвал важным участие азербайджанской стороны, принимающей COP29, в специальной встрече министров экологии и минеральных ресурсов G7.