Азербайджан представлен на международном форуме, прошедшем под патронажем короля Марокко

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев совершил визит в Королевство Марокко.

Как передает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, 26 ноября заместитель министра выступил с докладом на тему "Внешняя политика и политика безопасности Азербайджана" перед профессорско-преподавательским составом и студентами Университета Хасана II, одного из ведущих высших учебных заведений страны, расположенного в Касабланке.

В своем докладе Ф. Рзаев предоставил информацию об активном внешнеполитическом курсе Азербайджана после восстановления независимости, двусторонних отношениях и инициативах в рамках международных организаций. Было отмечено, что в следующем году в Азербайджане пройдут такие престижные мероприятия, как Всемирный градостроительный форум и Саммит Организации исламского сотрудничества. Кроме того, были даны ответы на вопросы, касающиеся двусторонних отношений между Азербайджаном и Марокко, сотрудничества в рамках международных организаций, а также последних процессов в регионе.

В рамках визита заместитель министра также принял участие в 17-м Международном форуме MEDays, проходящем в городе Танжер под патронажем Короля Марокко Мухаммеда VI.

В форуме приняли участие около 7 тыс. делегатов из 120 стран. Выступая на панельной сессии форума, посвященной глобальной энергетической повестке, замминистра Азербайджана предоставил информацию об энергетической политике страны и отметил, что Азербайджан, как надежный партнер, вносит важный вклад в обеспечение региональной и глобальной энергетической безопасности. В выступлении также были отмечены достижения в области использования альтернативных источников энергии.

29 ноября, выступая на панельной сессии, посвящённой вопросам, связанным с конфликтами, заместитель министра подчеркнул важность соблюдения норм и принципов международного права в урегулировании конфликтов и межгосударственных отношениях. Ф. Рзаев также проинформировал о восстановлении суверенитета и территориальной целостности нашей страны, о парафировании мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией в августе текущего года, отметив, что в регионе появились новые возможности для устойчивого мира и сотрудничества.

