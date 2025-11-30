İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Azərbaycan Mərakeş Kralının himayəsi altında keçirilən beynəlxalq forumda təmsil olunub

    Xarici siyasət
    • 30 noyabr, 2025
    • 00:30
    Azərbaycan Mərakeş Kralının himayəsi altında keçirilən beynəlxalq forumda təmsil olunub

    Azərbaycanın xarici işlər nazirinin müavini Fariz Rzayev Mərakeş Krallığında səfərdə olub.

    Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyindən "Report"a bildirilib ki, nazir müavini Kasablanka şəhərində yerləşən, ölkənin aparıcı ali təhsil ocaqlarından olan II Həsən Universitetinin müəllim-tələbə heyəti qarşısında "Azərbaycanın xarici və təhlükəsizlik siyasəti" mövzusunda məruzə ilə çıxış edib.

    F.Rzayev Azərbaycanın müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra yürütdüyü fəal xarici siyasət kursu, ikitərəfli əlaqələri və beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsindəki təşəbbüslərinə dair məlumat verib. Növbəti il ölkəmizin Ümumdünya Şəhərsalma Forumu və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Zirvə toplantısı kimi mötəbər tədbirlərə ev sahibliyi edəcəyi qeyd olunub. Bununla yanaşı, Azərbaycanla Mərakeş arasında ikitərəfli münasibətlər və beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlıq, eləcə də regionda baş verən son proseslərlə bağlı ünvanlanmış suallar cavablandırılıb.

    Nazir müavini səfər çərçivəsində daha sonra Tanjer şəhərində Mərakeş Kralının himayəsi altında keçirilən 17-ci Beynəlxalq MEDays Forumunda iştirak edib.

    Foruma 120 ölkədən 7 minə yaxın nümayəndə qatılıb. Forumun qlobal enerji gündəliyi mövzusuna həsr olunmuş panel sessiyasında çıxış edən F.Rzayev ölkəmizin enerji siyasətinə dair məlumat verib, Azərbaycanın etibarlı tərəfdaş kimi regional və qlobal enerji təhlükəsizliyinə vacib töhfə verdiyini qeyd edib. Çıxışda həmçinin, alternativ enerji mənbələrindən istifadə sahəsindəki əldə edilmiş nailiyyətlərə də yer verilib.

    29 noyabrda münaqişələrlə bağlı mövzuya həsr olunmuş panel sessiyasında çıxışında nazir müavini münaqişələrin həlli və dövlətlərarası münasibətlərdə beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə hörmət edilməsinin vacibliyinə toxunub. Həmçinin, ölkəmizin suverenliyi və ərazi bütövlüyünün bərpası, cari ilin avqustunda Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişinin paraflanmasına dair məlumat verən F.Rzayev regionda davamlı sülh və əməkdaşlıq üçün yeni imkanların yarandığını vurğulayıb.

    Azərbaycan Mərakeş Beynəlxalq forum
    Азербайджан представлен на международном форуме, прошедшем под патронажем короля Марокко

    Son xəbərlər

    01:06

    Türkiyədə silahlı toqquşma baş verib, yeddi nəfər yaralanıb

    Region
    00:30

    Azərbaycan Mərakeş Kralının himayəsi altında keçirilən beynəlxalq forumda təmsil olunub

    Xarici siyasət
    00:26
    Foto

    Azərbaycan Dövlət Kamera Orkestri "MDB-nin Mədəniyyət Paytaxtı – 2025"in bağlanış mərasimində çıxış edib

    Mədəniyyət siyasəti
    00:20

    KİV: Qvineya-Bisaunun sabiq prezidenti Konqonun paytaxtına köçüb

    Digər ölkələr
    23:50
    Foto

    Azərbaycan və Polşa XİN arasında ilk konsulluq məsləhətləşmələri keçirilib

    Xarici siyasət
    23:47

    "France Televisions"un əməkdaşları bomba təhlükəsi səbəbindən təxliyə olunublar

    Digər ölkələr
    23:34

    "Formula 1" üzrə Qətər Qran-prisində təsnifat mərhələsinin qalibi müəyyənləşib

    Formula 1
    23:24

    KİV: Rubio, Uitkoff və Kuşner sabah Ukrayna nümayəndə heyəti ilə görüşəcəklər

    Digər ölkələr
    23:09

    Əli Kərimlinin evində Ramiz Mehdiyevin məktubunun ilkin redaktə variantı aşkarlanıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti