Азербайджан представлен на конференции Интерпола в Тбилиси
Внешняя политика
- 25 марта, 2026
- 14:36
В Тбилиси проходит ежегодная конференция проекта Millennium, организованная Министерством внутренних дел Грузии совместно с Генеральным секретариатом Интерпола.
Как сообщает грузинское бюро Report, в двухдневном мероприятии принимают участие 60 представителей из 25 стран, включая Азербайджан, США, Австрию, Бельгию, Болгарию, Чехию, Эстонию, Финляндию, Германию, Польшу, Израиль, Италию, Армению, Казахстан, Францию, Нидерланды и др.
Участники конференции обсудят вопросы борьбы с транснациональной организованной преступностью, возможности обмена информацией и пути укрепления международного сотрудничества.
Отметим, что проект Millennium направлен на предотвращение транснациональной организованной преступности.
Последние новости
14:43
Фото
Сахиба Гафарова и Цао Личжи обсудили межпарламентское сотрудничествоВнешняя политика
14:36
Азербайджан представлен на конференции Интерпола в ТбилисиВнешняя политика
14:26
Харун Армаган: Турция участвует в передаче сообщений между США и ИраномДругие страны
14:25
В Каспийском море произошло землетрясениеПроисшествия
14:17
Португалия увеличила закупки нефти из Азербайджана более чем на 3%Энергетика
14:13
Песков: Анкара может оказать влияние на Киев для отказа от ударов по газопроводамВ регионе
14:02
Галибаф: Иран внимательно отслеживает места развертывания войск СШАДругие страны
13:58
Фото
Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра хранения энергии "Абшерон"Энергетика
13:41