Азербайджан представлен на конференции Интерпола в Тбилиси

В Тбилиси проходит ежегодная конференция проекта Millennium, организованная Министерством внутренних дел Грузии совместно с Генеральным секретариатом Интерпола.

Как сообщает грузинское бюро Report, в двухдневном мероприятии принимают участие 60 представителей из 25 стран, включая Азербайджан, США, Австрию, Бельгию, Болгарию, Чехию, Эстонию, Финляндию, Германию, Польшу, Израиль, Италию, Армению, Казахстан, Францию, Нидерланды и др.

Участники конференции обсудят вопросы борьбы с транснациональной организованной преступностью, возможности обмена информацией и пути укрепления международного сотрудничества.

Отметим, что проект Millennium направлен на предотвращение транснациональной организованной преступности.