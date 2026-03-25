    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Azərbaycan Tbilisidə İnterpolun tədbirində təmsil olunur

    Xarici siyasət
    • 25 mart, 2026
    • 13:59
    Azərbaycan Tbilisidə İnterpolun tədbirində təmsil olunur

    Tbilisidə Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyi və İnterpol Baş Katibliyinin birgə təşkilatçılığı ilə "MİLENİUM" layihəsinin illik konfransı keçirilir.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, iki gün davam edəcək tədbirdə 25 ölkədən 60 nümayəndə iştirak edir.

    Onların arasında Azərbaycanla yanaşı ABŞ, Avstriya, Azərbaycan, Belçika, Bolqarıstan, Çexiya, Estoniya, Finlandiya, Almaniya, Polşa, İsrail, İtaliya, Ermənistan, Qazaxıstan, Fransa, Hollandiya və digər ölkələrdən təmsilçilər var.

    Konfrans iştirakçıları transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizədə qarşıya çıxan çətinlikləri, informasiya mübadiləsi imkanlarını və beynəlxalq əməkdaşlığın gücləndirilməsi yollarını müzakirə edəcəklər.

    Qeyd edək ki, İnterpolun "MİLENİUM" layihəsi transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığın qarşısını almağa yönəlib.

    interpol Mütəşəkkil Cinayətkarlıq Cinayətkarlıqla Mübarizə
    Азербайджан представлен на конференции Интерпола в Тбилиси
    Azerbaijan represented at Interpol conference in Tbilisi

