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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Азербайджан поздравил Саудовскую Аравию с Национальным днем

    Внешняя политика
    • 23 сентября, 2026
    • 10:21
    Азербайджан поздравил Саудовскую Аравию с Национальным днем

    Азербайджан поздравил Саудовскую Аравии по случаю Национального дня страны.

    Как передает Report, соответствующее поздравление опубликовано в МИД Азербайджана соцсети X.

    "Искренние поздравления народу и правительству Королевства Саудовская Аравия по случаю Национального дня Саудовской Аравии! Счастливого Национального дня!", - говорится в публикации.

    Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) Саудовская Аравия Национальный день
    Azərbaycan XİN Səudiyyə Ərəbistanını Milli Günü münasibətilə təbrik edib
    Azerbaijani MFA congratulates Saudi Arabia on National Day

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