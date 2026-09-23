Азербайджан поздравил Саудовскую Аравию с Национальным днем
Внешняя политика
- 23 сентября, 2026
- 10:21
Азербайджан поздравил Саудовскую Аравии по случаю Национального дня страны.
Как передает Report, соответствующее поздравление опубликовано в МИД Азербайджана соцсети X.
"Искренние поздравления народу и правительству Королевства Саудовская Аравия по случаю Национального дня Саудовской Аравии! Счастливого Национального дня!", - говорится в публикации.
Warm congratulations to the people and the Government of the Kingdom of Saudi Arabia on the occasion of Saudi Arabia’s National Day!— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) September 23, 2026
Happy National Day! 🇦🇿🇸🇦@KSAMOFA pic.twitter.com/hlnfK5Z7si
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