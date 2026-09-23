Azərbaycan XİN Səudiyyə Ərəbistanını Milli Günü münasibətilə təbrik edib
Xarici siyasət
- 23 sentyabr, 2026
- 10:20
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Səudiyyə Ərəbistanını Milli Günü münasibətilə təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin "X" sosial media hesabında yazılıb.
"Səudiyyə Ərəbistanının xalqını və Hökumətini Milli Günü münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirik! Milli Gününüz mübarək!" - paylaşımda qeyd olunub.
Warm congratulations to the people and the Government of the Kingdom of Saudi Arabia on the occasion of Saudi Arabia’s National Day!— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) September 23, 2026
Happy National Day! 🇦🇿🇸🇦@KSAMOFA pic.twitter.com/hlnfK5Z7si
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