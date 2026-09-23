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    Azərbaycan XİN Səudiyyə Ərəbistanını Milli Günü münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    • 23 sentyabr, 2026
    • 10:20
    Azərbaycan XİN Səudiyyə Ərəbistanını Milli Günü münasibətilə təbrik edib

    Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Səudiyyə Ərəbistanını Milli Günü münasibətilə təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin "X" sosial media hesabında yazılıb.

    "Səudiyyə Ərəbistanının xalqını və Hökumətini Milli Günü münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirik! Milli Gününüz mübarək!" - paylaşımda qeyd olunub.

    Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Milli Gün Səudiyyə Ərəbistanı
    Азербайджан поздравил Саудовскую Аравию с Национальным днем
    Azerbaijani MFA congratulates Saudi Arabia on National Day

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