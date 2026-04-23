Азербайджан подключился к конвенции ООН о мировых соглашениях
- 23 апреля, 2026
- 20:18
Постоянный представитель Азербайджана при ООН Тофиг Мусаев подписал Конвенцию всемирной организации о международных мировых соглашениях, достигнутых в результате медиации.
Как сообщает Report, информация об этом размещена на странице Постпредства в соцсети X.
"Постоянный представитель Азербайджана при ООН Тофиг Мусаев посетил Управление по правовым вопросам ООН для подписания "Конвенции Организации Объединенных Наций о международных мировых соглашениях, достигнутых в результате медиации", принятой 20 декабря 2018 года в Нью-Йорке", - говорится в сообщении.
Отметим, что Конвенция ООН о международных мировых соглашениях, известная как Сингапурская конвенция, вступила в силу 12 сентября 2020 года. Она регулирует международные коммерческие соглашения, позволяя сторонам напрямую приводить их в исполнение, обеспечивая надежную основу для разрешения трансграничных споров, альтернативную судебным разбирательствам.
Today, Ambassador Tofig F. Musayev, Permanent Representative of the Republic of Azerbaijan to the United Nations, visited the UN Office of Legal Affairs to sign, on behalf of the Republic of Azerbaijan, the United Nations Convention on International Settlement Agreements… pic.twitter.com/OzyVIyjnk7— Azerbaijan UN 🇦🇿 (@AzmissionUN) April 23, 2026