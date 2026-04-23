    Азербайджан подключился к конвенции ООН о мировых соглашениях

    23 апреля, 2026
    • 20:18
    Азербайджан подключился к конвенции ООН о мировых соглашениях

    Постоянный представитель Азербайджана при ООН Тофиг Мусаев подписал Конвенцию всемирной организации о международных мировых соглашениях, достигнутых в результате медиации.

    Как сообщает Report, информация об этом размещена на странице Постпредства в соцсети X.

    "Постоянный представитель Азербайджана при ООН Тофиг Мусаев посетил Управление по правовым вопросам ООН для подписания "Конвенции Организации Объединенных Наций о международных мировых соглашениях, достигнутых в результате медиации", принятой 20 декабря 2018 года в Нью-Йорке", - говорится в сообщении.

    Отметим, что Конвенция ООН о международных мировых соглашениях, известная как Сингапурская конвенция, вступила в силу 12 сентября 2020 года. Она регулирует международные коммерческие соглашения, позволяя сторонам напрямую приводить их в исполнение, обеспечивая надежную основу для разрешения трансграничных споров, альтернативную судебным разбирательствам.

    Тофиг Мусаев Постоянное представительство Азербайджана при ООН Сингапурская конвенция
    Tofiq Musayev BMT-nin barışıq sazişləri haqqında konvensiyasını imzalayıb
    Tofig Musayev signs UN convention on settlement agreements

