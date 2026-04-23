    Tofiq Musayev BMT-nin barışıq sazişləri haqqında konvensiyasını imzalayıb

    • 23 aprel, 2026
    • 20:03
    Tofiq Musayev BMT-nin barışıq sazişləri haqqında konvensiyasını imzalayıb

    Azərbaycanın BMT yanında Daimi Nümayəndəsi Tofiq Musayev BMT-nin Hüquq Məsələləri İdarəsini ziyarət edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın BMT-dəki Daimi Nümayəndəliyinin "X" sosial şəbəkə hesabında məlumat yayılıb.

    "Azərbaycanın BMT yanında Daimi Nümayəndəsi Tofiq Musayev 20 dekabr 2018-ci ildə Nyu-Yorkda qəbul edilmiş "Mediasiya nəticəsində əldə edilmiş beynəlxalq barışıq sazişləri haqqında Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Konvensiyası"nı Azərbaycan Respublikası adından imzalamaq üçün BMT-nin Hüquq Məsələləri İdarəsini ziyarət edib", - məlumatda bildirilib.

    Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) Tofiq Musayev
    Азербайджан подключился к конвенции ООН о мировых соглашениях
    Tofig Musayev signs UN convention on settlement agreements

