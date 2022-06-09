Азербайджан поддержал резолюцию Генассамблеи ООН по Грузии

Азербайджан поддержал инициированную Грузией и 61 страной резолюцию "Положение внутренне перемещенных лиц и беженцев из Абхазии, Грузия, и Цхинвальского региона/Южной Осетии, Грузия" на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Азербайджан поддержал инициированную Грузией и 61 страной резолюцию "Положение внутренне перемещенных лиц и беженцев из Абхазии, Грузия, и Цхинвальского региона/Южной Осетии, Грузия" на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на МИД Грузии, резолюция была принята 95 голосами "за", 12 проголосовали "против", 56 "воздержавшихся".

Турция поддержала резолюцию, представленную Грузией. Армения традиционно не принимала участие в голосовании.

В МИД сообщили, что Грузия представляет резолюцию Генеральной Ассамблее ООН с 2008 года.

"Генеральная Ассамблея подтверждает недопустимость насильственного изменения демографической ситуации", – отмечается в резолюции.