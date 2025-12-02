Азербайджан планирует провести Генассамблею СВМДА

Азербайджан планирует провести Генеральную ассамблею Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчын Рафиев на международной конференции "Роль университетов в зеленой энергетике и устойчивом развитии" в Университете ADA.

По его словам, Азербайджан продемонстрирует лидерские качества в период своего председательства в СВМДА, опираясь на свой предыдущий опыт:

"Благодаря усилиям Азербайджана и поддержке государств-членов организация всего за год сумела предпринять необходимые шаги для своего институционального развития и повышения доверия в регионе. В качестве примера такого развития можно особо отметить инициативу партнерства по созданию Женского совета СВМДА, получившую единодушную поддержку государств-членов. Кроме того, мы учредили Финансовый саммит СВМДА. Обе структуры и в дальнейшем внесут вклад в углубление сотрудничества внутри организации. Все это свидетельствует о том, что Азербайджан достигает своих амбициозных целей в рамках председательства".

Азербайджан председательствует в СВМДА в 2024-2026гг.