Elvis
    Азербайджан планирует провести Генассамблею СВМДА

    Внешняя политика
    • 02 декабря, 2025
    • 11:06
    Азербайджан планирует провести Генеральную ассамблею Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчын Рафиев на международной конференции "Роль университетов в зеленой энергетике и устойчивом развитии" в Университете ADA.

    По его словам, Азербайджан продемонстрирует лидерские качества в период своего председательства в СВМДА, опираясь на свой предыдущий опыт:

    "Благодаря усилиям Азербайджана и поддержке государств-членов организация всего за год сумела предпринять необходимые шаги для своего институционального развития и повышения доверия в регионе. В качестве примера такого развития можно особо отметить инициативу партнерства по созданию Женского совета СВМДА, получившую единодушную поддержку государств-членов. Кроме того, мы учредили Финансовый саммит СВМДА. Обе структуры и в дальнейшем внесут вклад в углубление сотрудничества внутри организации. Все это свидетельствует о том, что Азербайджан достигает своих амбициозных целей в рамках председательства".

    Азербайджан председательствует в СВМДА в 2024-2026гг.

    Ялчын Рафиев СВМДА Генассамблея
    Azərbaycan AQEM-in Baş Assambleyasını keçirməyi planlaşdırır
    Лента новостей