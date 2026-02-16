Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    В Италии из-за непогоды обрушилась скала "Арка влюбленных"

    Другие страны
    • 16 февраля, 2026
    • 05:27
    В Италии из-за непогоды обрушилась скала Арка влюбленных

    Скала "Арка влюбленных" на побережье Адриатического моря обрушилась из-за непогоды в итальянской области Апулия.

    Как передает Report, об этом говорится на сайте региона.

    "Обрушение "Арки влюбленных" в Сант-Андреа, в районе Мелендуньо провинции Лечче является следствием изменения климата, которое серьезно испытывает наш регион, и привлекает внимание к хрупкости и постоянному развитию наших береговых линий: знаковых ландшафтов, меняющихся сегодня быстрее, чем в прошлом", - отмечается в сообщении.

    Советник по инфраструктуре и мобильности региона Апулия Раффаэле Пьемонтезе заявил о потере "коллективной памяти, ландшафта и идентичности". Он также отметил ускорение разрушительных природных процессов, вызванное изменением климата, и призвал к заблаговременному принятию мер для предотвращения подобных случаев.

    Италия непогода
