Эка Ткешелашвили: Экологические проблемы актуальны не только для Южного Кавказа, но и для всего мира

С экологическими угрозами сталкиваются не только страны Южного Кавказа, но и все страны мира.

Как сообщает турецкое бюро Report, об этом на сессии по водной безопасности в рамках COP-31 заявила экс-министр иностранных дел и бывший вице-премьер Грузии Эка Ткешелашвили.

По ее словам, Грузия и Азербайджан обладают общими водными ресурсами, к примеру таковой является река Кура:

"Снижение уровня воды в данной реке и другие связанные с этим экологические проблемы требуют поиска совместного решения. Черноморский регион также подвержен рискам из-за российско-украинской войны. Если учесть объем военных отходов в море в настоящее время, становится очевидно, насколько сложна ситуация. Я не хотела бы характеризовать это как катастрофу, однако пока эта серьезная проблема не будет устранена, говорить об оптимистичных перспективах в отношении Черного моря весьма затруднительно".

Ткешелашвили отметила, что региональное партнерство может внести вклад в конструктивное решение этих проблем:

"Например, в настоящее время существует крупномасштабный проект, выдвинутый Азербайджаном, в который вовлечен международный частный сектор. Разумеется, я имею в виду проект по опреснению воды Каспийского моря. Цель состоит в использовании этой воды как в промышленной сфере, так и для удовлетворения потребностей населения".

Экс-министр также обратила внимание на то, что зеленая экономика уже стала требованием времени для всех государств:

"Мы наблюдаем, какое огромное значение имеют климатические изменения в наших странах. Устранение этих проблем требует долгосрочной стратегии. Основная цель - сделать жизнь людей, проживающих в нашем регионе и в мире в целом, особенно будущих поколений, более предсказуемой и надежной. Вопрос о том, в каком мире будем жить мы и наши дети, напрямую связан с этим. Зеленая экономика в этом контексте является одним из чрезвычайно важных, и даже приоритетных направлений".