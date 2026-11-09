В Грузии задержали и доставили в Армению обвиняемого в убийстве

В Армению из Грузии доставлен 37-летний мужчина, разыскиваемый по обвинению в убийстве.

Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом сообщает пресс-служба МВД.

В результате длившихся несколько месяцев совместных оперативно-розыскных мероприятий МВД Армении и Грузии 8 октября в Тбилиси был задержан 37-летний мужчина. Он находился в розыске по обвинениям в убийстве, покушении на убийство, хулиганстве, а также незаконном приобретении и ношении оружия и боеприпасов. Мужчина также обвиняется в совершении убийства с применением огнестрельного оружия в административном районе Ачапняк в феврале 2026 года. Других обвиняемых по делу задержали в июле текущего года.

Напомним, что 18 февраля 2026 года в Ачапняке ссора переросла в массовый конфликт с применением огнестрельного, а также холодного оружия. В результате которой один человек погиб и семеро получили ранения.