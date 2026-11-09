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    В Грузии задержали и доставили в Армению обвиняемого в убийстве

    В регионе
    • 09 ноября, 2026
    • 18:00
    В Грузии задержали и доставили в Армению обвиняемого в убийстве

    В Армению из Грузии доставлен 37-летний мужчина, разыскиваемый по обвинению в убийстве.

    Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом сообщает пресс-служба МВД.

    В результате длившихся несколько месяцев совместных оперативно-розыскных мероприятий МВД Армении и Грузии 8 октября в Тбилиси был задержан 37-летний мужчина. Он находился в розыске по обвинениям в убийстве, покушении на убийство, хулиганстве, а также незаконном приобретении и ношении оружия и боеприпасов. Мужчина также обвиняется в совершении убийства с применением огнестрельного оружия в административном районе Ачапняк в феврале 2026 года. Других обвиняемых по делу задержали в июле текущего года.

    Напомним, что 18 февраля 2026 года в Ачапняке ссора переросла в массовый конфликт с применением огнестрельного, а также холодного оружия. В результате которой один человек погиб и семеро получили ранения.

    Уголовное дело Армения Грузия
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