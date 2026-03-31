Азербайджан и ЮНЕСКО обсудили вопросы гендерного равенства и образования

Постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО, посол Эльман Абдуллаев встретился с новоназначенным заместителем гендиректора ЮНЕСКО Асой Регнер.

Об этом сообщает Report со ссылкой на страницу постоянного представительства Азербайджана при ЮНЕСКО в соцсети X.

Обсуждения были сосредоточены на активной роли Азербайджана в ЮНЕСКО, гендерном равенстве, образовании, инициативе UNESCO80 и перспективах будущего сотрудничества.