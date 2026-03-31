Азербайджан и ЮНЕСКО обсудили вопросы гендерного равенства и образования
Внешняя политика
- 31 марта, 2026
- 19:51
Постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО, посол Эльман Абдуллаев встретился с новоназначенным заместителем гендиректора ЮНЕСКО Асой Регнер.
Об этом сообщает Report со ссылкой на страницу постоянного представительства Азербайджана при ЮНЕСКО в соцсети X.
Обсуждения были сосредоточены на активной роли Азербайджана в ЮНЕСКО, гендерном равенстве, образовании, инициативе UNESCO80 и перспективах будущего сотрудничества.
Ambassador @elmanabdullayev met with newly appointed UNESCO DDG Ms. Asa Regnér. Discussions focused on Azerbaijan's active role in UNESCO, gender equality, education, the #UNESCO80 initiative and prospects for further cooperation.
