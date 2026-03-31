Azərbaycanın UNESCO-dakı fəal rolu müzakirə olunub
Xarici siyasət
- 31 mart, 2026
- 19:38
Azərbaycanın UNESCO yanında daimi nümayəndəsi, səfir Elman Abdullayev UNESCO-nun yeni təyin olunmuş Baş direktorunun müavini xanım Asa Reqner ilə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın UNESCO yanında Daimi Nümayəndəliyinin "X"dəki hesabında məlumat yayılıb.
Müzakirələr Azərbaycanın UNESCO-dakı fəal rolu, gender bərabərliyi, təhsil, UNESCO80 təşəbbüsü və gələcək əməkdaşlıq perspektivləri üzərində cəmləşib.
Ambassador @elmanabdullayev met with newly appointed UNESCO DDG Ms. Asa Regnér. Discussions focused on Azerbaijan’s active role in UNESCO, gender equality, education, the #UNESCO80 initiative and prospects for further cooperation. #UNESCO #Azerbaijan pic.twitter.com/1TDMc8wAkd— Azerbaijan at UNESCO (@AzDelUnesco) March 31, 2026
