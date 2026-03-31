    Azərbaycanın UNESCO-dakı fəal rolu müzakirə olunub

    Azərbaycanın UNESCO-dakı fəal rolu müzakirə olunub

    Azərbaycanın UNESCO yanında daimi nümayəndəsi, səfir Elman Abdullayev UNESCO-nun yeni təyin olunmuş Baş direktorunun müavini xanım Asa Reqner ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın UNESCO yanında Daimi Nümayəndəliyinin "X"dəki hesabında məlumat yayılıb.

    Müzakirələr Azərbaycanın UNESCO-dakı fəal rolu, gender bərabərliyi, təhsil, UNESCO80 təşəbbüsü və gələcək əməkdaşlıq perspektivləri üzərində cəmləşib.

    Elman Abdullayev Azərbaycanın UNESCO yanında Daimi Nümayəndəliyi UNESCO80 təşəbbüsü Gender bərabərliyi
    Азербайджан обсудил с ЮНЕСКО вопросы гендерного равенства и образования
    Azerbaijan envoy meets UNESCO Deputy Director-General

