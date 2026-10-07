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    Азербайджан обратил внимание на экологические вызовы и обмеление Каспия на саммите стран СНГ

    Внешняя политика
    • 07 октября, 2026
    • 20:08
    Азербайджан обратил внимание на экологические вызовы и обмеление Каспия на саммите стран СНГ

    На заседании Совета министров иностранных дел стран СНГ в Туркменистане обсуждены возможности углубления взаимной торговли и противодействия общим экологическим вызовам, в частности, обмелению Каспийского моря.

    Как передает Report, об этом сообщил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в соцсети Х.

    По его словам, благодаря совместным усилиям страны смогут трансформировать крепкое политическое доверие в реальную региональную устойчивость и взаимосвязанность.

    "Мы обсудили конкретные совместные шаги по наращиванию грузоперевозок через Средний коридор, расширению цифровых сетей, развитию стратегического партнерства в области зеленой энергетики между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном", - написал министр.

    Также были рассмотрены подготовительные мероприятия к предстоящему саммиту.

    Джейхун Байрамов Обмеление Каспийского моря Средний коридор Содружество независимых государств (СНГ) Туркменистан
    Azərbaycan ekoloji çağırışlar və Xəzər dənizinin dayazlaşmasını qabardıb
    Bayramov calls for stronger Middle Corridor, green energy cooperation
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