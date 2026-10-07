Азербайджан обратил внимание на экологические вызовы и обмеление Каспия на саммите стран СНГ
- 07 октября, 2026
- 20:08
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На заседании Совета министров иностранных дел стран СНГ в Туркменистане обсуждены возможности углубления взаимной торговли и противодействия общим экологическим вызовам, в частности, обмелению Каспийского моря.
Как передает Report, об этом сообщил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в соцсети Х.
По его словам, благодаря совместным усилиям страны смогут трансформировать крепкое политическое доверие в реальную региональную устойчивость и взаимосвязанность.
"Мы обсудили конкретные совместные шаги по наращиванию грузоперевозок через Средний коридор, расширению цифровых сетей, развитию стратегического партнерства в области зеленой энергетики между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном", - написал министр.
Также были рассмотрены подготовительные мероприятия к предстоящему саммиту.