Azərbaycan ekoloji çağırışlar və Xəzər dənizinin dayazlaşmasını qabardıb
- 07 oktyabr, 2026
- 19:51
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Türkmənistdanda qarşılıqlı ticarəti dərinləşdirmək və ortaq ekoloji çağırışlar, xüsusilə də Xəzər dənizinin dayazlaşması ilə bağlı müzakirələr aparılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov "Avaza" Milli Turizm Zonasında keçirilən Müstəqil Dövlətlər Birliyinin (MDB) Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclasında bildirib.
Onun sözlərinə görə, güclü siyasi etimad real regional dayanıqlılıq və qarşılıqlı əlaqəliliyə çevrilir.
"Orta Dəhlizin yükdaşıma imkanlarını artırmaq, rəqəmsal şəbəkələri genişləndirmək, Azərbaycan, Qazaxıstan və Özbəkistan arasında strateji yaşıl enerji tərəfdaşlığını inkişaf etdirmək üçün konkret birgə addımları vurğuladıq", - nazir "X" sosial şəbəkə hesabında yazıb.
Qeyd olunub ki, qarşıdan gələn Zirvə görüşünə hazırlıqlar da nəzərdən keçirilib.
Pleased to participate and address the meeting of Foreign Ministers of Central Asia and Azerbaijan in Awaza during my working visit to Turkmenistan. We reviewed preparations for the upcoming Summit, highlighting our rapidly expanding integration. Emphasized concrete joint actions to boost Middle Corridor cargo capacities, expand digital networks, and advance the strategic green energy partnership between Azerbaijan, Kazakhstan, and Uzbekistan. By deepening mutual trade and coordinating our response to shared ecological challenges—particularly the declining Caspian Sea—we are transforming our strong political trust into tangible regional resilience and interconnectivity. #CentralAsia #Azerbaijan— Jeyhun Bayramov (@Bayramov_Jeyhun) October 7, 2026