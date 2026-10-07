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    Azərbaycan ekoloji çağırışlar və Xəzər dənizinin dayazlaşmasını qabardıb

    Xarici siyasət
    • 07 oktyabr, 2026
    • 19:51
    Azərbaycan ekoloji çağırışlar və Xəzər dənizinin dayazlaşmasını qabardıb

    Türkmənistdanda qarşılıqlı ticarəti dərinləşdirmək və ortaq ekoloji çağırışlar, xüsusilə də Xəzər dənizinin dayazlaşması ilə bağlı müzakirələr aparılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov "Avaza" Milli Turizm Zonasında keçirilən Müstəqil Dövlətlər Birliyinin (MDB) Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclasında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, güclü siyasi etimad real regional dayanıqlılıq və qarşılıqlı əlaqəliliyə çevrilir.

    "Orta Dəhlizin yükdaşıma imkanlarını artırmaq, rəqəmsal şəbəkələri genişləndirmək, Azərbaycan, Qazaxıstan və Özbəkistan arasında strateji yaşıl enerji tərəfdaşlığını inkişaf etdirmək üçün konkret birgə addımları vurğuladıq", - nazir "X" sosial şəbəkə hesabında yazıb.

    Qeyd olunub ki, qarşıdan gələn Zirvə görüşünə hazırlıqlar da nəzərdən keçirilib.

    Ceyhun Bayramov Xəzər dənizində dayazlaşma Müstəqil Dövlətlər Birliyi (MDB) Türkmənistan
    Азербайджан обратил внимание на экологические вызовы и обмеление Каспия на саммите стран СНГ
    Bayramov calls for stronger Middle Corridor, green energy cooperation
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