    Внешняя политика
    • 06 апреля, 2026
    • 11:31
    Азербайджан направит правительственно-деловую делегацию в Уганду

    Азербайджан и Уганда обсудили ускорение заключения соглашения об инвестициях и договора об избежании двойного налогообложения.

    Как передает Report, об этом сообщают угандийские СМИ.

    Отметим, что обсуждения по данному вопросу состоялись в Баку в ходе встречи министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с делегацией Уганды во главе с государственным министром по международным вопросам Генри Окелло Ориемом.

    Отмечается, что в ходе встречи угандийская сторона призвала азербайджанских инвесторов рассмотреть возможности вложений в сельское хозяйство, туризм, добычу полезных ископаемых, науку и технологии, а также нефтегазовый сектор этой страны.

    В свою очередь, Азербайджан заявил о намерении в конце 2026 года направить в Уганду совместную делегацию представителей госструктур и бизнеса, а также увеличить количество стипендий для угандийских студентов и предоставить возможность для обучения дипломатам.

    Уганда Зарубежные инвестиции Инвестиционные возможности Джейхун Байрамов Генри Окелло Орием
