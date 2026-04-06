Азербайджан направит правительственно-деловую делегацию в Уганду

Азербайджан и Уганда обсудили ускорение заключения соглашения об инвестициях и договора об избежании двойного налогообложения.

Как передает Report, об этом сообщают угандийские СМИ.

Отметим, что обсуждения по данному вопросу состоялись в Баку в ходе встречи министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с делегацией Уганды во главе с государственным министром по международным вопросам Генри Окелло Ориемом.

Отмечается, что в ходе встречи угандийская сторона призвала азербайджанских инвесторов рассмотреть возможности вложений в сельское хозяйство, туризм, добычу полезных ископаемых, науку и технологии, а также нефтегазовый сектор этой страны.

В свою очередь, Азербайджан заявил о намерении в конце 2026 года направить в Уганду совместную делегацию представителей госструктур и бизнеса, а также увеличить количество стипендий для угандийских студентов и предоставить возможность для обучения дипломатам.