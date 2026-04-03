Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    Азербайджан и Уганда обсудили расширение сотрудничества в ключевых сферах

    Внешняя политика
    • 03 апреля, 2026
    • 19:17
    Азербайджан и Уганда обсудили расширение сотрудничества в ключевых сферах

    Азербайджан и Уганда обсудили расширение сотрудничества в экономике, энергетике и образовании, подтвердив намерение углублять двусторонние связи и координацию на международных площадках.

    Как сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял делегацию Уганды во главе с государственным министром по международным вопросам Генри Окелло Ориемом.

    В ходе встречи стороны подробно обсудили текущее состояние и перспективы двусторонних отношений, выразив удовлетворение динамичным развитием связей за 30 лет с момента установления дипломатических отношений.

    Байрамов подчеркнул, что Азербайджан придает особое значение развитию сотрудничества с Угандой и африканскими странами в целом. В этом контексте были рассмотрены возможности взаимодействия в сферах экономики, торговли, сельского хозяйства, энергетики, туризма и образования.

    Отдельно была отмечена успешная работа в Уганде центров государственных услуг по модели "ASAN xidmət".

    Стороны также подчеркнули важность продвижения инвестиционных возможностей, расширения связей между бизнес-кругами и реализации совместных проектов.

    Особое внимание было уделено взаимодействию в рамках Движения неприсоединения, а также продолжению взаимной поддержки на многосторонних платформах.

    В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по вопросам региональной и глобальной безопасности, а также по актуальным международным вызовам. Байрамов проинформировал угандийскую сторону о постконфликтной ситуации в регионе, восстановительных работах и усилиях по продвижению мирной повестки.

    В тот же день прошли политические консультации между внешнеполитическими ведомствами двух стран под руководством заместителя министра иностранных дел Азербайджана Ялчина Рафиева и Генри Окелло Ориема.

    Азербайджан и Уганда обсудили расширение сотрудничества в ключевых сферах
    Азербайджан и Уганда обсудили расширение сотрудничества в ключевых сферах
    Азербайджан и Уганда обсудили расширение сотрудничества в ключевых сферах
    Азербайджан и Уганда обсудили расширение сотрудничества в ключевых сферах
    Азербайджан и Уганда обсудили расширение сотрудничества в ключевых сферах

    Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) Джейхун Байрамов Генри Окелло Орием
    Фото
    Ceyhun Bayramov uqandalı həmkarı ilə ikitərəfli münasibətləri müzakirə edib
    Фото
    Azerbaijan and Uganda discuss expanding cooperation across key sectors

