Азербайджан и Уганда обсудили расширение сотрудничества в ключевых сферах

Азербайджан и Уганда обсудили расширение сотрудничества в экономике, энергетике и образовании, подтвердив намерение углублять двусторонние связи и координацию на международных площадках.

Как сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял делегацию Уганды во главе с государственным министром по международным вопросам Генри Окелло Ориемом.

В ходе встречи стороны подробно обсудили текущее состояние и перспективы двусторонних отношений, выразив удовлетворение динамичным развитием связей за 30 лет с момента установления дипломатических отношений.

Байрамов подчеркнул, что Азербайджан придает особое значение развитию сотрудничества с Угандой и африканскими странами в целом. В этом контексте были рассмотрены возможности взаимодействия в сферах экономики, торговли, сельского хозяйства, энергетики, туризма и образования.

Отдельно была отмечена успешная работа в Уганде центров государственных услуг по модели "ASAN xidmət".

Стороны также подчеркнули важность продвижения инвестиционных возможностей, расширения связей между бизнес-кругами и реализации совместных проектов.

Особое внимание было уделено взаимодействию в рамках Движения неприсоединения, а также продолжению взаимной поддержки на многосторонних платформах.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по вопросам региональной и глобальной безопасности, а также по актуальным международным вызовам. Байрамов проинформировал угандийскую сторону о постконфликтной ситуации в регионе, восстановительных работах и усилиях по продвижению мирной повестки.

В тот же день прошли политические консультации между внешнеполитическими ведомствами двух стран под руководством заместителя министра иностранных дел Азербайджана Ялчина Рафиева и Генри Окелло Ориема.