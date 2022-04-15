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Азербайджан направил очередную партию гуманитарной помощи для украинских беженцев

Азербайджан направил очередную партию гуманитарной помощи для украинских беженцев Правительство Азербайджана сегодня направило гуманитарную помощь для оказания неотложной медицинской помощи для удовлетворения потребностей украинских вынужденных переселенцев, въехавших на территорию Молдовы в результате кризиса в Украине.
Внешняя политика
15 апреля 2022 г. 09:31
Азербайджан направил очередную партию гуманитарной помощи для украинских беженцев

Правительство Азербайджана сегодня направило очередную партию гуманитарной помощи для украинских беженцев, въехавших на территорию Молдовы в результате кризиса в Украине.

Как сообщает Report, cамолет вылетел из Международного аэропорта Гейдар Алиев сегодня утром, чтобы доставить в аэропорт Кишинева 29 тонн гуманитарной помощи на сумму более 1,7 млн манатов, состоящую из медикаментов и принадлежностей для оказания срочной и неотложной медицинской помощи.

Следует отметить, что по поручению руководства страны 27 февраля и 12 марта текущего года Азербайджан отправил Украине медикаменты, медицинские препараты, а также продуктов питания на общую сумму в 21,5 млн манатов (более 11,5 миллиона евро).

Всего было отправлено около 520 тонн гуманитарной помощи.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan ukraynalı qaçqınlar üçün növbəti dəfə humanitar yardım göndərib

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