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Азербайджан может стать председателем в СВМДА на 2024-2026 годы

Азербайджан может стать председателем в СВМДА на 2024-2026 годы Азербайджан может стать председателем в СВМДА на 2024-2026 годы
Внешняя политика
15 марта 2024 г. 10:25
Азербайджан может стать председателем в СВМДА на 2024-2026 годы

Азербайджан может стать председателем в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) на 2024-2026 годы.

Как сообщили Report в СВМДА, Комитет старших должностных лиц организации на очередном заседании рекомендовал Совету министров принять решение о председательстве Азербайджана посредством процедуры умолчания.

В рамках заседания также была подготовлена почва для разработки устава как квинтэссенции и кульминации процесса трансформации. Участники заседания обсудили новые направления сотрудничества в рамках организации.

Кроме того, комитет утвердил проект Меморандума о создании партнерской сети ведущих университетов государств-членов СВМДА.

Генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай представил финансовый отчет секретариата за 2023 год.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan 2024-2026-cı illərdə AQEM-in sədri ola bilər

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