Азербайджан может стать председателем в СВМДА на 2024-2026 годы

Азербайджан может стать председателем в СВМДА на 2024-2026 годы

Азербайджан может стать председателем в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) на 2024-2026 годы.

Как сообщили Report в СВМДА, Комитет старших должностных лиц организации на очередном заседании рекомендовал Совету министров принять решение о председательстве Азербайджана посредством процедуры умолчания.

В рамках заседания также была подготовлена почва для разработки устава как квинтэссенции и кульминации процесса трансформации. Участники заседания обсудили новые направления сотрудничества в рамках организации.

Кроме того, комитет утвердил проект Меморандума о создании партнерской сети ведущих университетов государств-членов СВМДА.

Генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай представил финансовый отчет секретариата за 2023 год.