Мааридж Фарук: Азербайджан - ключевой геополитический игрок и экономический центр Кавказа

Азербайджан является ключевым геополитическим игроком и экономическим центром региона Южного Кавказа.

Азербайджан является ключевым геополитическим игроком и экономическим центром региона Южного Кавказа.

Как передает Report, об этом говорится в статье заместителя главного редактора Pakistan Economic Net & Daily Ittehad Media Group Маариджа Фарука.

"Страна находится на перекрестке Восточной Европы и Западной Азии, играя ключевую и преобразующую роль в Кавказском регионе", - отметил он.

По словам Фарука, окончательное разрешение карабахского вопроса отражает приверженность Азербайджана суверенитету и долгосрочному миру.

"Экономический путь Азербайджана - это не что иное, как кинематографическая трансформация. Нефтяной и газовый бум, ставший первым актом этой экономической саги, привел нацию в период процветания и роста. Но, как и в любой великой истории, здесь есть свой поворот – осознание непостоянства чрезмерной зависимости от этих природных ресурсов", - cчитает заместитель главного редактора.

По его мнению, это осознание знаменует собой начало новой главы, посвященной диверсификации экономики и устойчивому развитию, переходу к сельскому хозяйству, туризму и технологиям.

"Инвестиции правительства в технологические и инновационные центры создают динамичную экосистему для стартапов и глобального бизнеса, привлекая таланты и инвестиции со всего мира", - добавил Фарук.

Автор статьи отмечает, что путь Азербайджана представляет собой замечательную историю трансформации и жизнестойкости. Начиная со времен, последовавших за советской эпохой, и заканчивая нынешним статусом ключевого игрока в глобальных вопросах, Азербайджан умело справлялся со сложностями геополитики и экономическими вызовами, говорится в статье.