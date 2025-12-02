Азербайджан переизбран членом Комитета ЮНЕСКО по защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта на период 2025-2029 гг.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе азербайджанского МИД.

Ранее Азербайджан уже был членом Комитета в 2021-2025 годах.

Выборы состоялись на прошедшем 1-2 декабря 16-м заседании государств-участников Второго протокола к Гаагской Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта ЮНЕСКО.

За четыре вакантных места вместе с Азербайджаном претендовали шесть стран. По итогам выборов, проходивших в условиях конкуренции, за Азербайджан в первом же туре проголосовали большинство стран-участниц.

Отметим, что данный Комитет был создан с целью обеспечения защиты культурных ценностей во время вооруженных конфликтов, контроля за соблюдением требований Гаагской конвенции 1954 года и ее Второго протокола, а также содействия оказанию технической, юридической и институциональной поддержки государствам в этой сфере.

Избрание Азербайджана членом Комитета является показателем положительного имиджа нашей страны в сфере защиты культурного наследия на международной арене, активности, демонстрируемой на международных платформах, и проводимой последовательной политики.