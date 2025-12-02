Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Азербайджан переизбран членом Комитета ЮНЕСКО

    Внешняя политика
    • 02 декабря, 2025
    • 23:01
    Азербайджан переизбран членом Комитета ЮНЕСКО по защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта на период 2025-2029 гг.

    Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе азербайджанского МИД.

    Ранее Азербайджан уже был членом Комитета в 2021-2025 годах.

    Выборы состоялись на прошедшем 1-2 декабря 16-м заседании государств-участников Второго протокола к Гаагской Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта ЮНЕСКО.

    За четыре вакантных места вместе с Азербайджаном претендовали шесть стран. По итогам выборов, проходивших в условиях конкуренции, за Азербайджан в первом же туре проголосовали большинство стран-участниц.

    Отметим, что данный Комитет был создан с целью обеспечения защиты культурных ценностей во время вооруженных конфликтов, контроля за соблюдением требований Гаагской конвенции 1954 года и ее Второго протокола, а также содействия оказанию технической, юридической и институциональной поддержки государствам в этой сфере.

    Избрание Азербайджана членом Комитета является показателем положительного имиджа нашей страны в сфере защиты культурного наследия на международной арене, активности, демонстрируемой на международных платформах, и проводимой последовательной политики.

