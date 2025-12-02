İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Azərbaycan YUNESKO-nun Silahlı Münaqişələr zamanı Mədəni Mülkiyyətin Qorunması üzrə Komitəsinə seçilib

    Xarici siyasət
    • 02 dekabr, 2025
    • 22:56
    Azərbaycan YUNESKO-nun Silahlı Münaqişələr zamanı Mədəni Mülkiyyətin Qorunması üzrə Komitəsinə seçilib

    1-2 dekabr 2025-ci il tarixində Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhsil, Elm və Mədəniyyət üzrə Təşkilatının (YUNESKO) Silahlı münaqişələr zamanı mədəni mülkiyyətin mühafizəsi üzrə 1954-cü il Haaqa Konvensiyasının İkinci Protokoluna tərəf dövlətlərin 16-cı iclası keçirilib.

    "Report" bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    İclas çərçivəsində Azərbaycan YUNESKO-nun Silahlı Münaqişələr zamanı Mədəni Mülkiyyətin Qorunması üzrə Komitəsinə 2025-2029-cu illər üzrə üzv seçilib.

    4 vakant yer uğrunda Azərbaycanla birgə 6 ölkə mübarizə aparıb. Rəqabət şəraitində keçirilmiş seçkilərin nəticəsində Azərbaycan səsvermənin ilk mərhələsində iştirak edən ölkələrin əksəriyyətinin səsini toplayıb.

    Qeyd edək ki, sözügedən Komitə silahlı münaqişələr zamanı mədəni mülkiyyətin qorunmasını təmin etmək, 1954-cü il Haaqa Konvensiyasının və onun İkinci Protokolunun tələblərinə əməl olunmasına nəzarət etmək, habelə dövlətlərə bu sahədə texniki, hüquqi və institusional dəstəyin göstərilməsini təşviq etmək məqsədilə yaradılıb.

    Azərbaycanın Komitəyə üzv seçilməsi, ölkəmizin mədəni irsin qorunması sahəsində beynəlxalq aləmdə formalaşmış müsbət imicinin, beynəlxalq platformalarda nümayiş etdirdiyi fəallığın və apardığı ardıcıl siyasətin göstəricisidir.

    Azərbaycan daha əvvəl 2021-2025-ci illərdə Komitənin üzvü olub.

    YUNESKO Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycan
    Азербайджан переизбран членом Комитета ЮНЕСКО

    Son xəbərlər

    23:22

    ABŞ ordusu Latın Amerikasında yerüstü hədəflərə zərbələr endirməyə başlayacaq

    Digər ölkələr
    23:11
    Video

    Azərbaycan Türkiyənin ev sahibliyi etdiyi hərbi dəniz təlimində təmsil olunur

    Hərbi
    22:58
    Foto

    Azərbaycan və İran arasında ikitərəfli məsələlər müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    22:56

    Azərbaycan YUNESKO-nun Silahlı Münaqişələr zamanı Mədəni Mülkiyyətin Qorunması üzrə Komitəsinə seçilib

    Xarici siyasət
    22:50

    Xəzər sahilində yenidən ölü suitilər aşkar edilib

    Digər
    22:48
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: XX əsrdə ləğv edilən Balta dərəsi yurdu

    Daxili siyasət
    22:33

    Rəşad Sadıqov: "Çalışırdıq ki, "Neftçi" ilə oyun penaltilərə getməsin"

    Futbol
    22:31

    ABŞ Maduronun istefası ilə bağlı plan hazırlayır

    Digər ölkələr
    22:22

    Bitkoinin qiyməti 91 min dolları keçib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti