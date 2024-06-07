Азербайджан избран членом Экономического и Социального Совета ООН

Азербайджан в очередной раз избран членом Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС).

Азербайджан в очередной раз избран членом Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС).

Как сообщает американское бюро Report, на выборах в Экономический и Социальный Совет ООН на период 2025-2027 годов, проведенных на Генеральной Ассамблее ООН, Азербайджан был избран членом Совета, получив 148 голосов.

Отметим, что ЭКОСОС является одним из основных органов, координирующих сотрудничество ООН и ее специализированных учреждений в экономической и социальной сферах.

ЭКОСОС координирует работу 14 специализированных организаций ООН, их функциональных комиссий и 5 региональных комиссий в экономической и социальной сферах.