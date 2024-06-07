О нас

Азербайджан избран членом Экономического и Социального Совета ООН

Азербайджан избран членом Экономического и Социального Совета ООН Азербайджан в очередной раз избран членом Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС).
Внешняя политика
7 июня 2024 г. 23:50
Азербайджан избран членом Экономического и Социального Совета ООН

Азербайджан в очередной раз избран членом Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС).

Как сообщает американское бюро Report, на выборах в Экономический и Социальный Совет ООН на период 2025-2027 годов, проведенных на Генеральной Ассамблее ООН, Азербайджан был избран членом Совета, получив 148 голосов.

Отметим, что ЭКОСОС является одним из основных органов, координирующих сотрудничество ООН и ее специализированных учреждений в экономической и социальной сферах.

ЭКОСОС координирует работу 14 специализированных организаций ООН, их функциональных комиссий и 5 региональных комиссий в экономической и социальной сферах.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan BMT-nin İqtisadi və Sosial Şurasına üzv seçilib

Самое читаемое

Движение поездов в Бакинском метрополитене восстановлено
Движение поездов в Бакинском метрополитене восстановлено
2 июня 2024 г. 14:28
Чемпионат Европы: Сборная Азербайджана по мини-футболу стала лидером группы
Чемпионат Европы: Сборная Азербайджана по мини-футболу стала лидером группы
4 июня 2024 г. 20:30
На севере Грузии произошло сильное землетрясение
На севере Грузии произошло сильное землетрясение
4 июня 2024 г. 02:36
Полиция ликвидировала устроившего на западе Москвы стрельбу
Полиция ликвидировала устроившего на западе Москвы стрельбу
6 июня 2024 г. 14:12
В Минэкологии Азербайджана призвали население проявлять бдительность на фоне ветреной погоды
В Минэкологии Азербайджана призвали население проявлять бдительность на фоне ветреной погоды
1 июня 2024 г. 21:18
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается сильный ветер
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается сильный ветер
1 июня 2024 г. 16:27
Президент Ильхам Алиев выступил на открытии Бакинской энергетической недели
ФотоПрезидент Ильхам Алиев выступил на открытии Бакинской энергетической недели
5 июня 2024 г. 04:29
Пенсии в Баку, Сумгайыте и на Абшероне будут выплачены 7 июня
Пенсии в Баку, Сумгайыте и на Абшероне будут выплачены 7 июня
5 июня 2024 г. 14:49
В Кюрдамире произошло ДТП со смертельным исходом
ФотоВ Кюрдамире произошло ДТП со смертельным исходом
2 июня 2024 г. 13:17
В Кемерове число пострадавших после столкновения трамваев выросло до 119 человек
В Кемерове число пострадавших после столкновения трамваев выросло до 119 человек
6 июня 2024 г. 15:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi