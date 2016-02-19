Азербайджан и Япония обсудили вопросы сотрудничества в области науки и спорта

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Японии Гюрсель Исмаилзаде провел встречу с министром образования, культуры, спорта и технологии этой страны Хироши Хасе.

Как сообщает Report, на встрече был обсужден широкий круг вопросов, включая развитие сотрудничества в области спорта, образования, науки и технологии.

На встрече были затронуты успехи Баку в проведении первых Европейских Игр. Посол сообщил о предстоящих важных спортивных событиях в Баку, таких как Гран-При Европы Формулы-1 в Баку, Игры исламской солидарности, а также футбольные матчи в рамках Евро-2020.