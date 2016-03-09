Азербайджан и Вьетнам подписали соглашение о сотрудничестве в сфере права и юриспруденции

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Министр юстиции Азербайджана Фикрет Мамедов находится с визитом во Вьетнаме. Как сообщает Report cо ссылкой на вьетнамские СМИ, в ходе визита 8 марта в Ханое состоялось подписание соглашения о сотрудничестве в сфере права и юриспруденции между Азербайджаном и Вьетнамом.

Вьетнамскую сторону представлял министр юстиции Ха Хун Кыонг, азербайджанскую - министр юстиции Фикрет Мамедов.

Выступая на церемонии подписания, вьетнамский министр указал на плодотворную и традиционную дружбу между двумя странами.

По его словам, Азербайджан имеет сильную судебную систему и опыт в юридических реформах, которые Вьетнам может перенять для усовершенствования своей правовой системы и проведения судебных реформ.

Ранее Ф.Мамедов встретился с вице-председателем Национального собрания (парламента) Вьетнама Уонг Чу Луу, верховным судьей Верховного народного суда Труонг Хоа Бин, вице-премьером Нгуен Тан Зунг.

Визит продлится до 10 марта.