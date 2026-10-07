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    Азербайджан и Узбекистан провели консульские консультации в Баку

    Внешняя политика
    • 07 октября, 2026
    • 22:02
    Азербайджан и Узбекистан провели консульские консультации в Баку

    В Баку состоялись очередные консульские консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Узбекистана.

    Как сообщает Report, об этом заявили в МИД Азербайджана.

    Азербайджанскую делегацию на консультациях возглавил начальник Консульского управления МИД Эмиль Сафаров, узбекскую - заместитель начальника Консульско-правового управления Абдувахит Турсунов.

    Во встрече также приняли участие представители министерств юстиции, науки и образования Азербайджана, Государственной миграционной службы, Государственной пограничной службы, а также посольства Узбекистана в Азербайджане.

    В ходе консультаций стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах развития сотрудничества между двумя странами в консульской сфере.

    Были рассмотрены вопросы взаимодействия в сферах юстиции, образования, пограничного и миграционного сотрудничества, а также по другим важным направлениям. Кроме того, была подчеркнута важность укрепления двусторонней договорно-правовой базы для обеспечения прав и защиты граждан.

    По итогам переговоров главы делегаций двух стран подписали протокол встречи.

    Азербайджан и Узбекистан провели консульские консультации в Баку
    Азербайджан и Узбекистан провели консульские консультации в Баку

    Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) МИД Узбекистана Консульские консультации
    Фото
    Azərbaycan və Özbəkistan arasında konsulluq məsləhətləşmələri keçirilib
    Фото
    Azerbaijan, Uzbekistan hold consular consultations in Baku
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