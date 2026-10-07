Азербайджан и Узбекистан провели консульские консультации в Баку

В Баку состоялись очередные консульские консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Узбекистана.

Как сообщает Report, об этом заявили в МИД Азербайджана.

Азербайджанскую делегацию на консультациях возглавил начальник Консульского управления МИД Эмиль Сафаров, узбекскую - заместитель начальника Консульско-правового управления Абдувахит Турсунов.

Во встрече также приняли участие представители министерств юстиции, науки и образования Азербайджана, Государственной миграционной службы, Государственной пограничной службы, а также посольства Узбекистана в Азербайджане.

В ходе консультаций стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах развития сотрудничества между двумя странами в консульской сфере.

Были рассмотрены вопросы взаимодействия в сферах юстиции, образования, пограничного и миграционного сотрудничества, а также по другим важным направлениям. Кроме того, была подчеркнута важность укрепления двусторонней договорно-правовой базы для обеспечения прав и защиты граждан.

По итогам переговоров главы делегаций двух стран подписали протокол встречи.