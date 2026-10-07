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    Azərbaycan və Özbəkistan arasında konsulluq məsləhətləşmələri keçirilib

    Xarici siyasət
    • 07 oktyabr, 2026
    • 22:01
    Azərbaycan və Özbəkistan arasında konsulluq məsləhətləşmələri keçirilib

    Bakı şəhərində Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) və Özbəkistan XİN arasında növbəti konsulluq məsləhətləşmələri keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan XİN məlumat yayıb.

    Məsləhətləşmələrdə Azərbaycan nümayəndə heyətinə Xarici İşlər Nazirliyinin Konsulluq idarəsinin rəisi Emil Səfərov, Özbəkistan nümayəndə heyətinə isə Konsulluq və hüquq idarəsinin rəis müavini Abduvaxit Tursunov rəhbərlik edib.

    Görüşdə həmçinin Azərbaycan Ədliyyə Nazirliyinin, Elm və Təhsil Nazirliyinin, Dövlət Miqrasiya Xidmətinin, Dövlət Sərhəd Xidmətinin, o cümlədən Özbəkistanın Azərbaycandakı səfirliyinin nümayəndələri iştirak ediblər.

    Konsulluq məsləhətləşmələri zamanı iki ölkə arasında konsulluq sahəsində əməkdaşlığın cari vəziyyəti və inkişaf perspektivləri barədə fikir mübadiləsi aparılıb.

    Tərəflər arasında ədliyyə, təhsil, sərhəd, miqrasiya və digər vacib sahələr üzrə əməkdaşlıq məsələləri nəzərdən keçirilib, o cümlədən vətəndaşların hüquq və müdafiəsinin təmin edilməsi üçün qarşılıqlı müqavilə-hüquq bazasının möhkəmləndirilməsinin əhəmiyyəti vurğuıanıb.

    Danışıqların sonunda iki ölkənin nümayəndə heyətlərinin rəhbərləri tərəfindən görüşün protokolu imzalanıb.

    Azərbaycan və Özbəkistan arasında konsulluq məsləhətləşmələri keçirilib
    Azərbaycan və Özbəkistan arasında konsulluq məsləhətləşmələri keçirilib

    Emil Səfərov Konsulluq məsləhətləşmələri Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN)
    Foto
    Азербайджан и Узбекистан провели консульские консультации в Баку
    Foto
    Azerbaijan, Uzbekistan hold consular consultations in Baku
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