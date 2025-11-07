Азербайджан и Узбекистан и обсудили цифровизацию нотариальной системы

Азербайджан и Узбекистан обсудили цифровизацию нотариальной системы.

Как передает Report со ссылкой на Uz Daily, между министерствами юстиции Азербайджана и Узбекистана состоялось онлайн-совещание, посвященное обмену опытом в сфере развития нотариальной системы.

В ходе встречи стороны обсудили укрепление сотрудничества между министерствами, внедрение современных информационных технологий в нотариальную практику, цифровизацию нотариальных услуг, ведение документации в электронном формате, а также механизмы упрощения процедур и применение передового опыта.

По итогам совещания были намечены новые инициативы, направленные на развитие отрасли и расширение взаимодействия с профильными специалистами.

Подобные меры призваны повысить эффективность работы нотариусов и улучшить качество предоставляемых услуг.