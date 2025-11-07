Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30

    Азербайджан и Узбекистан и обсудили цифровизацию нотариальной системы

    Внешняя политика
    • 07 ноября, 2025
    • 18:44
    Азербайджан и Узбекистан и обсудили цифровизацию нотариальной системы

    Азербайджан и Узбекистан обсудили цифровизацию нотариальной системы.

    Как передает Report со ссылкой на Uz Daily, между министерствами юстиции Азербайджана и Узбекистана состоялось онлайн-совещание, посвященное обмену опытом в сфере развития нотариальной системы.

    В ходе встречи стороны обсудили укрепление сотрудничества между министерствами, внедрение современных информационных технологий в нотариальную практику, цифровизацию нотариальных услуг, ведение документации в электронном формате, а также механизмы упрощения процедур и применение передового опыта.

    По итогам совещания были намечены новые инициативы, направленные на развитие отрасли и расширение взаимодействия с профильными специалистами.

    Подобные меры призваны повысить эффективность работы нотариусов и улучшить качество предоставляемых услуг.

    Азербайджан Узбекистан нотариальная система

    Последние новости

    19:05

    СК Армении подал ходатайство об аресте Ваана Керобяна - ОБНОВЛЕНО-2

    В регионе
    18:47

    ОТГ поздравила Азербайджан с 5-й годовщиной Победы

    Внешняя политика
    18:44

    Азербайджан и Узбекистан и обсудили цифровизацию нотариальной системы

    Внешняя политика
    18:34

    Украина вошла в исполнительный совет ЮНЕСКО на 2025–2029 годы

    Другие страны
    18:29
    Фото

    ANAMA обсудило вопросы сотрудничества с чилийским дипломатом

    Внутренняя политика
    18:21

    Венгрия может закупить американский СПГ на $600 млн

    Другие страны
    18:19
    Фото

    В Лондоне состоялся концерт ко Дню Победы Азербайджана

    Внешняя политика
    18:16
    Фото

    В Академии Global Media Group стартовала новая программа для молодых журналистов

    Медиа
    18:08
    Фото
    Видео

    Министры обороны Азербайджана и Словакии обсудили развитие военного сотрудничества

    Армия
    Лента новостей