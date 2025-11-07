İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    Xarici siyasət
    • 07 noyabr, 2025
    • 20:11
    Azərbaycan və Özbəkistan notariat sisteminin rəqəmsallaşdırılmasını müzakirə edib

    Azərbaycan və Özbəkistan arasında notariat sisteminin rəqəmsallaşdırılması müzakirə edilib.

    "Report" "Uz Daily"ə istinadən xəbər verir ki, Azərbaycan və Özbəkistanın Ədliyyə nazirlikləri arasında notariat sisteminin inkişafı sahəsində təcrübə mübadiləsinə həsr olunmuş onlayn görüş keçirilib.

    Görüş zamanı tərəflər nazirliklər arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsi, notariat xidmətlərinin rəqəmsallaşdırılması, sənədləşdirmənin elektron formatda aparılması, prosedurların sadələşdirilməsi mexanizmləri və qabaqcıl təcrübənin tətbiqi məsələlərini müzakirə ediblər.

    Görüşün sonunda bu sahənin inkişafına və müvafiq mütəxəssislərlə qarşılıqlı əlaqələrin genişləndirilməsinə yönəlmiş yeni təşəbbüslər müəyyən edilib.

    Bu cür tədbirlər notariusların işinin səmərəliliyinin artırılmasına və göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasına yönəlib.

    Азербайджан и Узбекистан и обсудили цифровизацию нотариальной системы
    Azerbaijan and Uzbekistan discuss digitalization of notarial system

