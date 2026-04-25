    25 апреля, 2026
    • 17:58
    Сибига: Азербайджан и Украина подписали соглашение о правовой помощи

    Азербайджан и Украина подписали соглашение о правовой помощи по гражданским и коммерческим делам.

    Как передает Report, об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил в соцсетях по итогам своей встречи с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

    Встреча состоялась в рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в Азербайджан.

    "Я провел значимую двустороннюю встречу с моим азербайджанским коллегой. Мы отметили важность сегодняшних плодотворных переговоров между нашими лидерами и согласовали следующие шаги для реализации результатов их договоренностей", - написал Сибига.

    Он также сообщил, что в ходе переговоров с Байрамовым обсудил приоритетные области сотрудничества, включая энергетику, гуманитарную помощь, экономику, политический диалог и реабилитацию украинских детей.

    "Я благодарен Азербайджану за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, гуманитарную помощь и готовность укреплять наши связи", - подчеркнул глава МИД Украины.

    Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) Джейхун Байрамов Андрей Сибига Азербайджано-Украинские отношения
    Sibiqa: Azərbaycan və Ukrayna hüquqi yardım haqqında saziş imzalayıblar

    Последние новости

    20:04

    В соцсети Ильхама Алиева опубликован видеоролик о визите Зеленского в Азербайджан

    Внешняя политика
    19:58

    Трамп отменил поездку Уиткоффа и Кушнера в Исламабад

    Другие страны
    19:49

    Bild: АдГ опережает партию Мерца в опросе граждан ФРГ

    Другие страны
    19:33
    Видео

    Пакистан вывел на орбиту новый спутник наблюдения Земли EO-3

    Другие страны
    19:15

    Зеленский: В Кипре достигнута договоренность о продвижении процесса вступления Украины в ЕС

    Другие страны
    19:01

    Сибига: Азербайджан передал Украине автобусы и оказал помощь на $45 млн

    Другие страны
    18:57
    Видео

    ООН подчеркивает важность доступности общественных пространств для качества городской жизни

    Инфраструктура
    18:47

    Афросоюз осудил атаки боевиков на Бамако и другие регионы Мали

    Другие страны
    18:38

    В МИД Мексики прокомментировали инцидент в штате Чиуауа

    Другие страны
    Лента новостей