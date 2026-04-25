Сибига: Азербайджан и Украина подписали соглашение о правовой помощи

Азербайджан и Украина подписали соглашение о правовой помощи по гражданским и коммерческим делам.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил в соцсетях по итогам своей встречи с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Встреча состоялась в рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в Азербайджан.

"Я провел значимую двустороннюю встречу с моим азербайджанским коллегой. Мы отметили важность сегодняшних плодотворных переговоров между нашими лидерами и согласовали следующие шаги для реализации результатов их договоренностей", - написал Сибига.

Он также сообщил, что в ходе переговоров с Байрамовым обсудил приоритетные области сотрудничества, включая энергетику, гуманитарную помощь, экономику, политический диалог и реабилитацию украинских детей.

"Я благодарен Азербайджану за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, гуманитарную помощь и готовность укреплять наши связи", - подчеркнул глава МИД Украины.