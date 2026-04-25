İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Sibiqa: Azərbaycan və Ukrayna hüquqi yardım haqqında saziş imzalayıblar

    25 aprel, 2026
    Sibiqa: Azərbaycan və Ukrayna hüquqi yardım haqqında saziş imzalayıblar

    Azərbaycan və Ukrayna mülki və kommersiya məsələləri üzrə hüquqi yardım haqqında saziş imzalayıblar.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın xarici işlər naziri Andrey Sibiqa Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovla görüşünun yekununa əsasən bildirib.

    Görüş Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenskinin Azərbaycana səfəri çərçivəsində baş tutub. "Azərbaycanlı həmkarımla əhəmiyyətli ikitərəfli görüş keçirdim. Liderlərimiz arasında bugünkü səmərəli danışıqların vacibliyini qeyd etdik və onların razılaşmalarının nəticələrini həyata keçirmək üçün növbəti addımları razılaşdırdıq", - Sibiqa sosial şəbəkə hesabında yazıb.

    O, həmçinin bildirib ki, Ceyhun Bayramovla danışıqlar zamanı energetika, humanitar yardım, iqtisadiyyat, siyasi dialoq və ukraynalı uşaqların reabilitasiyası da daxil olmaqla əməkdaşlığın prioritet sahələrini müzakirə edib.

    "Ukraynanın suverenliyini və ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyinə, humanitar yardıma və əlaqələrimizi möhkəmləndirməyə hazır olduğuna görə Azərbaycana minnətdaram", - Ukrayna XİN başçısı vurğulayıb.

    Azərbaycan-Ukrayna münasibətləri Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Andrey Sibiqa Ceyhun Bayramov
    Сибига: Азербайджан и Украина подписали соглашение о правовой помощи

    Son xəbərlər

    20:03

    İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesabında Zelenskinin Azərbaycana səfəri ilə bağlı videoçarx paylaşılıb

    Xarici siyasət
    20:02
    Foto

    Naxçıvanda cüdo üzrə region birinciliklərinə start verilib

    Fərdi
    20:02

    Avropa çempionatı: Azərbaycanın 5 güləşçisi qızıl medal uğrunda mübarizə aparacaq

    Fərdi
    19:44

    Premyer Liqa: "Neftçi" - "Qarabağ" matçının hakim təyinatları bəlli olub

    Futbol
    19:33

    Sibiqa: Azərbaycan Ukraynaya avtobuslar verib və 45 milyon dollarlıq yardım edib

    Digər ölkələr
    19:28
    Video

    Pakistan elektro-optik peykini uğurla orbitə buraxıb

    Digər ölkələr
    19:15

    Gürcüstan DTX-nin keçmiş əməkdaşı məxfi məlumatların sızdırılması ittihamı ilə saxlanılıb

    Region
    19:03

    "Gəncə"nin baş məşqçisi Halil Atlı: "Basketbolçularımla qürur duyuram"

    Komanda
    19:03

    Yunanıstan və Fransa strateji müdafiə tərəfdaşlığı sazişinin müddətini uzadıblar

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti