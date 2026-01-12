Азербайджан и Туркменистан проведут заседание МПК в Ашхабаде в этом году

В этом году в Ашхабаде состоится очередное, девятое, заседание межправительственной комиссии (МПК) Туркменистана и Азербайджана по экономическому сотрудничеству.

Как передает Report со ссылкой на МИД Туркменистана, об этом стало известно в ходе встречи министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с послом Азербайджана в Туркменистане Гисметом Гезаловым.

Стороны обсудили актуальные направления туркмено-азербайджанских связей в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Отдельное внимание было уделено вопросам организации визитов на высшем и высоком уровнях, а также встреч лидеров и представителей двух стран.

"Дипломаты обсудили подготовку к мероприятиям запланированным на текущий год, включая очередное заседание межправительственной туркмено-азербайджанской комиссии по экономическому сотрудничеству в Ашхабаде", - говорится в сообщении.

Особое внимание уделялось развитию культурно-гуманитарных связей. В этом году планируется проведение Дней культуры Азербайджана в Туркменистане.

Стороны также рассмотрели перспективы сотрудничества в области коневодческого искусства и конного спорта, подчеркнув, что текущий год по Восточному календарю является Годом лошади, а в Туркменистане проходит под девизом "Независимый, постоянно нейтральный Туркменистан - родина целеустремленных крылатых скакунов".

Напомним, восьмое заседание МПК Азербайджан-Туркменистан состоялось 28 июля 2025 в Баку.