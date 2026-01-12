İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Aşqabadda Azərbaycan-Türkmənistan Hökumətlərarası Komissiyasının iclası keçiriləcək

    Xarici siyasət
    • 12 yanvar, 2026
    • 17:28
    Bu il Aşqabadda Türkmənistan və Azərbaycan arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə Hökumətlərarası Komissiyanın növbəti - 9-cu iclası keçiriləcək.

    "Report"un Türkmənistan Xarici İşlər Nazirliyinə (XİN) istinadən verdiyi məlumata görə, bu, ölkənin XİN başçısı Rəşid Meredovun Azərbaycanın Aşqabaddakı səfiri Qismət Gözəlovla görüşü zamanı məlum olub.

    Tərəflər Türkmənistan-Azərbaycan əlaqələrinin siyasi-diplomatik, ticari-iqtisadi və mədəni-humanitar sahələrdəki aktual istiqamətlərini müzakirə ediblər. Ən ali və yüksək səviyyəli səfərlərin, habelə iki ölkənin liderləri və nümayəndələrinin görüşlərinin təşkili məsələlərinə xüsusi diqqət yetirilib.

    "Diplomatlar cari il üçün planlaşdırılan tədbirləri, o cümlədən Aşqabadda keçirilməsi nəzərdə tutulan Türkmənistan və Azərbaycan arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə Hökumətlərarası Komissiyanın növbəti iclasına hazırlıqları müzakirə ediblər", - məlumatda bildirilib.

    Mədəni-humanitar əlaqələrin inkişafına xüsusi diqqət yetirilib. Bu il Türkmənistanda Azərbaycan Mədəniyyəti Günlərinin keçirilməsi planlaşdırılır.

    Tərəflər, həmçinin atçılıq sənəti və atçılıq idmanı sahəsində əməkdaşlıq perspektivlərini nəzərdən keçiriblər.

    Xatırladaq ki, Azərbaycan-Türkmənistan Hökumətlərarası Komissiyasının 8-ci iclası 2025-ci il iyulun 28-də Bakıda keçirilib.

    Азербайджан и Туркменистан проведут заседание МПК в Ашхабаде в этом году

