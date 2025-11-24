Азербайджан и Словакия обсудили углубление политического диалога
- 24 ноября, 2025
- 16:17
Азербайджан и Словакия обсудили перспективы углубления политического диалога и межпарламентского сотрудничества.
Как передает Report, об этом сообщил в соцсети Х посол Словакии в Баку Эльчин Гасымов по итогам встречи с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.
По словам дипломата, стороны подтвердили высокий уровень взаимодействия между парламентами двух стран и отметили очень хорошее текущее сотрудничество.
Гасымов подчеркнул, что встреча была посвящена "дальнейшему развитию практического партнерства" между Братиславой и Баку.
During my courtesy call on H.E. Ms. Sahiba Gafarova, #Speaker of the #MilliMajlis of 🇦🇿, we confirmed the excellent level of relations between 🇸🇰 and 🇦🇿 and the very good cooperation between our #parliaments. Our discussion focused on further deepening political dialogue and… https://t.co/Ewt9RbcYdx— Elčin Gasymov (@GasymovElcin) November 24, 2025