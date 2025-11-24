Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Азербайджан и Словакия обсудили углубление политического диалога

    Внешняя политика
    • 24 ноября, 2025
    • 16:17
    Азербайджан и Словакия обсудили перспективы углубления политического диалога и межпарламентского сотрудничества.

    Как передает Report, об этом сообщил в соцсети Х посол Словакии в Баку Эльчин Гасымов по итогам встречи с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.

    По словам дипломата, стороны подтвердили высокий уровень взаимодействия между парламентами двух стран и отметили очень хорошее текущее сотрудничество.

    Гасымов подчеркнул, что встреча была посвящена "дальнейшему развитию практического партнерства" между Братиславой и Баку.

