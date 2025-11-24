İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Slovakiya səfiri Sahibə Qafarova ilə görüşdən paylaşım edib

    Xarici siyasət
    • 24 noyabr, 2025
    • 16:31
    Azərbaycan və Slovakiya siyasi dialoqu və parlamentlərarası əməkdaşlığı dərinləşdirməklə bağlı perspektivləri müzakirə edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Slovakiyanın Bakıdakı səfiri Elçin Qasımov Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova ilə görüşdən sonra "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.

    Diplomatın sözlərinə görə, tərəflər iki ölkənin parlamentləri arasında qarşılıqlı əlaqələrin yüksək səviyyəsini təsdiq edib və cari əməkdaşlığın çox yaxşı olduğunu qeyd ediblər.

    E.Qasımov vurğulayıb ki, görüş Bratislava və Bakı arasında praktiki tərəfdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsinə həsr olunub.

    Азербайджан и Словакия обсудили углубление политического диалога

