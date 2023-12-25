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Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили сотрудничество в сфере инноваций

Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили сотрудничество в сфере инноваций Сегодня состоялась встреча министра цифрового развития и транспорта Рашада Набиева с послом Саудовской Аравии в Азербайджане Эссамом бин Салехом аль-Джутейли, в ходе которой был обсужден ряд вопросов.
Внешняя политика
25 декабря 2023 г. 16:52
Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили сотрудничество в сфере инноваций

Сегодня состоялась встреча министра цифрового развития и транспорта Рашада Набиева с послом Саудовской Аравии в Азербайджане Эссамом бин Салехом аль-Джутейли, в ходе которой был обсужден ряд вопросов.

Как передает Report, об этом министр написал в социальной сети "Х".

"Мы встретились с послом Саудовской Аравии в нашей стране Эссамом бин Салехом аль-Джутейли. Обсудили возможности сотрудничества между двумя странами в области транспорта, в частности, в области авиации и инноваций", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Saudi Arabia discuss cooperation in innovation

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