Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили сотрудничество в сфере инноваций

Сегодня состоялась встреча министра цифрового развития и транспорта Рашада Набиева с послом Саудовской Аравии в Азербайджане Эссамом бин Салехом аль-Джутейли, в ходе которой был обсужден ряд вопросов.

Сегодня состоялась встреча министра цифрового развития и транспорта Рашада Набиева с послом Саудовской Аравии в Азербайджане Эссамом бин Салехом аль-Джутейли, в ходе которой был обсужден ряд вопросов.

Как передает Report, об этом министр написал в социальной сети "Х".

"Мы встретились с послом Саудовской Аравии в нашей стране Эссамом бин Салехом аль-Джутейли. Обсудили возможности сотрудничества между двумя странами в области транспорта, в частности, в области авиации и инноваций", - говорится в публикации.