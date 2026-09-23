Азербайджан и РЭЦЦА рассмотрели сотрудничество по защите Каспия

Посол Азербайджана в Туркменистане и проектный офис Регионального экологического центра Центральной Азии (РЭЦЦА) обсудили развитие экологического диалога в формате "Центральная Азия + Азербайджан".

Как передает Report, об этом сообщило посольство Азербайджана в Туркменистане.

Рабочая встреча посла Азербайджана Гисмата Гёзалова с директором проектного офиса РЭЦЦА в Туркменистане Мергеном Кепбановым состоялась 22 сентября в Ашхабаде.

Участники отметили важность дальнейшего развития экологического взаимодействия между Азербайджаном и организациями стран Центральной Азии.

"Стороны рассмотрели возможности сотрудничества в области изменения климата, сохранения биоразнообразия Каспийского моря, управления водными ресурсами, борьбы с деградацией земель, развития возобновляемой энергетики и экологического образования, а также привлечения молодежи к экологической повестке", - говорится в сообщении.

Отдельное внимание было уделено сокращению выбросов метана.

Кепбанов сообщил, что 29-30 октября в Ашхабаде при поддержке проектного офиса РЭЦЦА планируется проведение международной конференции, посвященной этой теме.

Участники встречи также выразили заинтересованность в организации совместных конференций, круглых столов и экспертных встреч в Ашхабаде и Баку.

Кроме того, была отмечена важность развития контактов между государственными учреждениями, дипломатическим корпусом, научно-исследовательскими и экспертными организациями Азербайджана и Туркменистана.

По итогам встречи подтверждена готовность продолжить рабочий диалог и расширять партнерские связи в сферах экологии, климата и устойчивого развития.