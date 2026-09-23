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    Азербайджан и РЭЦЦА рассмотрели сотрудничество по защите Каспия

    Внешняя политика
    • 23 сентября, 2026
    • 12:46
    Азербайджан и РЭЦЦА рассмотрели сотрудничество по защите Каспия

    Посол Азербайджана в Туркменистане и проектный офис Регионального экологического центра Центральной Азии (РЭЦЦА) обсудили развитие экологического диалога в формате "Центральная Азия + Азербайджан".

    Как передает Report, об этом сообщило посольство Азербайджана в Туркменистане.

    Рабочая встреча посла Азербайджана Гисмата Гёзалова с директором проектного офиса РЭЦЦА в Туркменистане Мергеном Кепбановым состоялась 22 сентября в Ашхабаде.

    Участники отметили важность дальнейшего развития экологического взаимодействия между Азербайджаном и организациями стран Центральной Азии.

    "Стороны рассмотрели возможности сотрудничества в области изменения климата, сохранения биоразнообразия Каспийского моря, управления водными ресурсами, борьбы с деградацией земель, развития возобновляемой энергетики и экологического образования, а также привлечения молодежи к экологической повестке", - говорится в сообщении.

    Отдельное внимание было уделено сокращению выбросов метана.

    Кепбанов сообщил, что 29-30 октября в Ашхабаде при поддержке проектного офиса РЭЦЦА планируется проведение международной конференции, посвященной этой теме.

    Участники встречи также выразили заинтересованность в организации совместных конференций, круглых столов и экспертных встреч в Ашхабаде и Баку.

    Кроме того, была отмечена важность развития контактов между государственными учреждениями, дипломатическим корпусом, научно-исследовательскими и экспертными организациями Азербайджана и Туркменистана.

    По итогам встречи подтверждена готовность продолжить рабочий диалог и расширять партнерские связи в сферах экологии, климата и устойчивого развития.

    Азербайджано-туркменистанские отношения Центральная Азия Гисмет Гёзалов Каспийское море
    "Mərkəzi Asiya + Azərbaycan" formatında ekoloji dialoqun inkişafı müzakirə edilib
    Azerbaijan, Central Asia Regional Environmental Center review co-op on protecting Caspian Sea
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