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    "Mərkəzi Asiya + Azərbaycan" formatında ekoloji dialoqun inkişafı müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    • 23 sentyabr, 2026
    • 13:04
    Mərkəzi Asiya + Azərbaycan formatında ekoloji dialoqun inkişafı müzakirə edilib

    Azərbaycanın Türkmənistandakı səfiri və Mərkəzi Asiya Regional Ekoloji Mərkəzinin layihə ofisi "Mərkəzi Asiya + Azərbaycan" formatında ekoloji dialoqun inkişafını müzakirə ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Türkmənistandakı səfirliyi məlumat yayıb.

    Azərbaycan səfiri Qismət Gözəlovun Mərkəzi Asiya Regional Ekoloji Mərkəzinin Türkmənistandakı layihə ofisinin direktoru Mergen Kepbanovla sentyabrın 22-də Aşqabadda işgüzar görüşü keçirilib.

    İştirakçılar Azərbaycan və Mərkəzi Asiya ölkələrinin təşkilatları arasında ekoloji qarşılıqlı fəaliyyətin daha da inkişaf etdirilməsinin vacibliyini qeyd ediblər.

    "Tərəflər iqlim dəyişikliyi, Xəzər dənizinin biomüxtəlifliyinin qorunması, su resurslarının idarə edilməsi, torpaqların deqradasiyasına qarşı mübarizə, bərpa olunan energetikanın və ekoloji təhsilin inkişafı, eləcə də gənclərin ekoloji gündəliyə cəlb edilməsi sahələrində əməkdaşlıq imkanlarını nəzərdən keçiriblər", - məlumatda qeyd olunub.

    Eyni zamanda, metan emissiyalarının azaldılmasına xüsusi diqqət yetirilib.

    M.Kepbanov bildirib ki, oktyabrın 29-30-da Aşqabadda Mərkəzi Asiya Regional Ekoloji Mərkəzinin layihə ofisinin dəstəyi ilə bu mövzuya həsr olunmuş beynəlxalq konfransın keçirilməsi planlaşdırılır.

    Görüş iştirakçıları həmçinin Aşqabad və Bakıda birgə konfransların, dəyirmi masaların və ekspert görüşlərinin təşkilində maraqlı olduqlarını bildiriblər.

    Bundan əlavə, Azərbaycan və Türkmənistanın dövlət qurumları, diplomatik korpusu, elmi-tədqiqat və ekspert təşkilatları arasında əlaqələrin inkişaf etdirilməsinin vacibliyi qeyd edilib.

    Görüşün yekunlarına əsasən, ekologiya, iqlim və dayanıqlı inkişaf sahələrində işgüzar dialoqu davam etdirməyə və tərəfdaşlıq əlaqələrini genişləndirməyə hazır olunduğu təsdiqlənib.

    Qismət Gözəlov Mərkəzi Asiya regionu Türkmənistan
    Азербайджан и РЭЦЦА рассмотрели сотрудничество по защите Каспия
    Azerbaijan, Central Asia Regional Environmental Center review co-op on protecting Caspian Sea
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