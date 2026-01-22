Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Азербайджан и Польша обсудили развитие двустороннего сотрудничества

    Внешняя политика
    • 22 января, 2026
    • 15:43
    Азербайджан и Польша обсудили развитие двустороннего сотрудничества

    Посол Польши в Азербайджане Павел Радомский и новый директор департамента по Европе министерства иностранных дел Азербайджана Мамед Талыбов обсудили развитие двустороннего сотрудничества.

    Как передает Report, об этом сообщает посольство Польши в Азербайджане.

    "В ходе обсуждений, в частности, были затронуты вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества между Польшей и Азербайджаном, а также отношений между Азербайджаном и Европейским союзом", - говорится в сообщении.

