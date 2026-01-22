Азербайджан и Польша обсудили развитие двустороннего сотрудничества

Посол Польши в Азербайджане Павел Радомский и новый директор департамента по Европе министерства иностранных дел Азербайджана Мамед Талыбов обсудили развитие двустороннего сотрудничества.

Как передает Report, об этом сообщает посольство Польши в Азербайджане.

"В ходе обсуждений, в частности, были затронуты вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества между Польшей и Азербайджаном, а также отношений между Азербайджаном и Европейским союзом", - говорится в сообщении.