    Azərbaycan-Polşa ikitərəfli əməkdaşlığının gələcək inkişafı müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    • 22 yanvar, 2026
    • 15:40
    Azərbaycan-Polşa ikitərəfli əməkdaşlığının gələcək inkişafı müzakirə olunub

    Polşanın Azərbaycandakı səfiri Pavel Radomski Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Avropa Departamentinin yeni direktoru Məmməd Afiq oğlu Talıbovla görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, görüş zamanı Azərbaycan və Polşa ikitərəfli əməkdaşlığının gələcək inkişafı və Azərbaycanın Avropa Birliyi ilə münasibətləri müzakirə olunub.

