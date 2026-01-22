Azərbaycan-Polşa ikitərəfli əməkdaşlığının gələcək inkişafı müzakirə olunub
Xarici siyasət
- 22 yanvar, 2026
- 15:40
Polşanın Azərbaycandakı səfiri Pavel Radomski Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Avropa Departamentinin yeni direktoru Məmməd Afiq oğlu Talıbovla görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, görüş zamanı Azərbaycan və Polşa ikitərəfli əməkdaşlığının gələcək inkişafı və Azərbaycanın Avropa Birliyi ilə münasibətləri müzakirə olunub.
🇵🇱🤝🇦🇿— PLinAzerbaijan (@PLinAzerbaijan) January 22, 2026
Polşa Respublikasının səfiri Paweł Radomski Azərbaycan XİN-in Avropa Departamentinin yeni direktoru Məmməd Afiq oğlu Talıbov ilə görüşüb. Görüş zamanı 🇵🇱-🇦🇿 ikitərəfli əməkdaşlığın gələcək inkişafı və 🇦🇿-nin 🇪🇺 ilə münasibətləri müzakirə olunub. pic.twitter.com/asMeWBKUyb
Son xəbərlər
16:21
Azərbaycanda ilk dəfə robotik cərrahi əməliyyat uğurla icra olunubSağlamlıq
16:20
Azərbaycan Basketbol Liqasında təxirə salınan oyunların vaxtı açıqlanıbKomanda
16:13
Türkiyə Mərkəzi Bankı uçot dərəcəsini 37 %-ə endiribMaliyyə
16:13
Sabiq nazir: Ermənistan və Azərbaycan arasında razılaşma region üçün böyük əhəmiyyət kəsb edəcəkRegion
16:11
Qurban Qurbanov baş məşqçi karyerasında 500-cü qələbəni qazanıbFutbol
16:10
ABŞ Prezidenti: Sülh Şurasının tərkibinə 50-dən çox ölkə daxil olacaqDigər ölkələr
16:02
SOCAR-ın prezidenti: "Borcun iqlim layihələrinə dəyişdirilməsi inkişaf etməkdə olan ölkələrə kömək edə bilər"Energetika
16:01
Fərid Məmmədov: Qarabağ Regional DOST Mərkəzi ötən dövdə 180 min vətəndaşa xidmət göstəribSosial müdafiə
16:00