    Азербайджан и Перу обсудили развитие двусторонних отношений

    Внешняя политика
    • 05 сентября, 2025
    • 10:45
    Азербайджан и Перу обсудили развитие двусторонних отношений

    Перу заинтересована в развитии двусторонних отношений с Азербайджаном.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана, об этом заявил министр иностранных дел Перу Эльмер Шиалер Сальседо в ходе встречи с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Эльнуром Мамедовым, находившимся с визитом в этой стране 3-4 сентября.

    "В ходе встречи глава МИД Перу выразил заинтересованность своей страны в развитии двусторонних отношений с Азербайджаном и заявил, что первые политические консультации придадут импульс расширению связей в различных сферах", - говорится в информации.

    Отметим, что 4 сентября в Лиме состоялся первый раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Перу.

