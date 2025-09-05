Азербайджан и Перу обсудили развитие двусторонних отношений
Внешняя политика
- 05 сентября, 2025
- 10:45
Перу заинтересована в развитии двусторонних отношений с Азербайджаном.
Как сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана, об этом заявил министр иностранных дел Перу Эльмер Шиалер Сальседо в ходе встречи с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Эльнуром Мамедовым, находившимся с визитом в этой стране 3-4 сентября.
"В ходе встречи глава МИД Перу выразил заинтересованность своей страны в развитии двусторонних отношений с Азербайджаном и заявил, что первые политические консультации придадут импульс расширению связей в различных сферах", - говорится в информации.
Отметим, что 4 сентября в Лиме состоялся первый раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Перу.
Последние новости
11:12
Сегодня Yenicag.az исполняется 18 летМедиа
11:09
За полгода жертвами хакеров стали около сотни сотрудников 47 госучреждений АзербайджанаИКТ
11:06
Турал Мамедов: Почти 263 млн вредоносных переходов заблокировано через сеть AzStateNetИКТ
11:00
Госслужба: Утечка данных остается одной из главных угроз безопасностиИКТ
10:51
Несколько человек погибли при российских обстрелах Харьковской области Украины за суткиДругие страны
10:51
В Гяндже в доме произошел пожар, есть пострадавшие - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
10:50
Эстония поддержит развитие кибердипломатии в АзербайджанеИКТ
10:45
Фото
Азербайджан и Перу обсудили развитие двусторонних отношенийВнешняя политика
10:38