    Elnur Məmmədov Peru XİN başçısı ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    • 05 sentyabr, 2025
    • 10:16
    Elnur Məmmədov Peru XİN başçısı ilə görüşüb

    Perunun xarici işlər naziri Elmer Şialer Salsedo bu ölkədə sentyabrın 3-4-də səfərdə olan Azərbaycan xarici işlər nazirinin müavini Elnur Məmmədovla görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, görüşdə qarşı tərəf Azərbaycanla ikitərəfli münasibətlərin inkişafına ölkəsinin marağını ifadə edərək ilk siyasi məsləhətləşmələrin əlaqələrin müxtəlif sahələrdə genişləndirilməsinə təkan verəcəyini söyləyib.

    Xatırladaq ki, sentyabrın 4-də Azərbaycan və Peru Limada Xarici İşlər nazirlikləri (XİN) arasında ilk siyasi məsləhətləşmələr raundu keçirilib.

    Elnur Məmmədov Peru XİN İkitərəfli münasibətlər Elmer Şialer Salsedo
