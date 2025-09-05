Elnur Məmmədov Peru XİN başçısı ilə görüşüb
Xarici siyasət
- 05 sentyabr, 2025
- 10:16
Perunun xarici işlər naziri Elmer Şialer Salsedo bu ölkədə sentyabrın 3-4-də səfərdə olan Azərbaycan xarici işlər nazirinin müavini Elnur Məmmədovla görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, görüşdə qarşı tərəf Azərbaycanla ikitərəfli münasibətlərin inkişafına ölkəsinin marağını ifadə edərək ilk siyasi məsləhətləşmələrin əlaqələrin müxtəlif sahələrdə genişləndirilməsinə təkan verəcəyini söyləyib.
Xatırladaq ki, sentyabrın 4-də Azərbaycan və Peru Limada Xarici İşlər nazirlikləri (XİN) arasında ilk siyasi məsləhətləşmələr raundu keçirilib.
Son xəbərlər
11:08
Azərbaycanda 8 ayda 150-dən çox yeni dövlət standartı təsdiqlənibBiznes
11:02
Foto
Naxçıvanda istirahət mərkəzində bədbəxt hadisə nəticəsində ölən şəxslərin kimliyi məlum olub - YENİLƏNİBHadisə
11:00
AFFA-nın baş katibi: "Azərbaycan millisinin futbolçuları öz qarşılarına tələb qoymalıdırlar"Futbol
10:52
Foto
Dövlət Xidməti müəllimlər üçün tədbir keçiribDaxili siyasət
10:48
Qırmızı Ürəklər Fondu Beynəlxalq Xeyriyyəçilik Gününü xüsusi aksiya ilə qeyd edirBiznes
10:47
Yenicag.az saytının 18 yaşı tamam olurMedia
10:46
Bəzi rayonlara leysan yağıb - FAKTİKİ HAVAEkologiya
10:42
Azərbaycanda 47 dövlət qurumunun 95 əməkdaşı haker hücumlarının qurbanı olubİKT
10:40