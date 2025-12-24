Leyla Əliyeva İlham Əliyevin doğum günündən paylaşım edib
Daxili siyasət
- 24 dekabr, 2025
- 22:29
Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, İDEA İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyeva instaqram hesabında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin doğum günündən paylaşım edib.
"Report" paylaşımı təqdim edir:
Son xəbərlər
23:19
Ankarada "Qardaşlığımız əbədidir" adlı konsert proqramı keçirilibMədəniyyət siyasəti
23:05
Foto
"Təmiz Dünya" sığınacağında uşaqlar üçün bayram şənliyi təşkil olunubDaxili siyasət
23:04
Əlcəzair parlamenti Fransa müstəmləkəçiliyini cinayət kimi tanıyıbDigər ölkələr
22:48
"Liverpul" serbiyalı hücumçu ilə maraqlanırFutbol
22:45
Xaçmazda itkin düşən şəxsin qətlə yetirildiyi məlum olubHadisə
22:43
Kobaxidze: Gürcüstanın vəzifəsi Orta Dəhlizi regionda ən etibarlı və təhlükəsiz marşruta çevirməkdirRegion
22:36
Ərdoğan liviyalı həmkarına Baş Qərargah rəisinin ölümü ilə bağlı başsağlığı veribRegion
22:33
Fransalı futbolçu karyerasını İtaliya A Seriyasında davam etdirə bilərFutbol
22:29